Ambiciones de Trump sobre Groenlandia tensan lazos de MAGA con la extrema derecha europea

Las tensiones sobre los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tomar el control de Groenlandia han creado una brecha en el vínculo antes inquebrantable entre su movimiento MAGA (siglas en inglés de su lema “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”) y la extrema derecha europea.

La ruptura parece indicar que la alineación ideológica por sí sola puede no ser suficiente para calmar las preocupaciones entre los nacionalistas europeos sobre el intervencionismo de Trump en el extranjero.

Líderes de extrema derecha en Alemania, Italia y Francia han criticado fuertemente los planes de Trump para Groenlandia. Incluso Nigel Farage, un viejo aliado de Trump y líder del partido nacionalista Reformar Reino Unido, calificó las acciones de Trump en Groenlandia como “un acto muy hostil”.

Durante un debate en el Parlamento Europeo el martes, los legisladores de ultraderecha, que típicamente se alinean con Trump, apoyaron abrumadoramente detener un pacto comercial entre la UE y Estados Unidos debido a su inquietud con sus amenazas, que calificaron de “coerción” y “amenazas a la soberanía”.

Socios transatlánticos de MAGA

Esa divergencia entre Trump y sus acólitos europeos fue algo sorprendente.

Los partidos de extrema derecha ascendieron al poder en 2024 en toda la Unión Europea, sacudiendo a los partidos tradicionales en las 27 naciones del bloque, desde España hasta Suecia. Sus agrupaciones políticas ahora ocupan el 26% de los escaños en el Parlamento Europeo, según el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad.

Hace menos de un año, los partidos europeo de extrema derecha se reunieron en Madrid para aplaudir la victoria electoral de Trump bajo el lema “Hagamos Europa grande de nuevo”, mientras que Elon Musk, antes de caer en desgracia con Trump, había respaldado a influencers y líderes de extrema derecha europea en X, incluido al partido radical de derecha Alternativa para Alemania.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue objeto de críticas dentro de Alemania y en toda Europa después de reunirse con la líder de AfD, Alice Weidel, durante la campaña electoral en febrero. El partido, con el que los partidos convencionales se niegan a trabajar, remeció la política alemana al duplicar su presencia en el Bundestag para convertirse en el segundo partido más grande del país.

Sin embargo, las profundas divisiones dentro de MAGA sobre la estrategia de Trump en asuntos exteriores han resonado en Europa, con sus acciones sobre Groenlandia, Venezuela e Irán, obligando a sus aliados políticos a favorecer sus convicciones ideológicas sobre su deferencia al presidente de Estados Unidos.

La soberanía supera los valores compartidos

El partido ultraderechista francés, Agrupación Nacional ha ensalzado en ocasiones su cercanía ideológica con Trump, particularmente en inmigración.

Hace un año, el partido envió a uno de sus altos representantes, Louis Aliot, a asistir a la investidura de Trump. A su vez, Trump ha defendido firmemente a la líder del partido, Marine Le Pen, describiendo su condena por malversación de fondos de la UE como una “caza de brujas”.

Jordan Bardella, de 30 años, eurodiputado y actual presidente de la Agrupación Nacional, ha elogiado las opiniones nacionalistas de Trump, diciendo a la BBC el mes pasado que un “viento de libertad, de orgullo nacional” soplaba a través de las democracias occidentales.

En los últimos días, sin embargo, Bardella ha parecido distanciarse del gobierno de Estados Unidos. En su discurso de Año Nuevo criticó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela destinada a capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, calificándola de “interferencia extranjera” diseñada para servir “los intereses económicos de las compañías petroleras estadounidenses”.

Yendo más allá, Bardella denunció el martes el “chantaje comercial” de Trump sobre Groenlandia.

“Nuestra subyugación sería un error histórico”, afirmó Bardella.

Otro aliado de Trump, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se hizo eco de ese sentimiento. En una entrevista en la televisora Rai el miércoles, dijo que le dijo a Trump durante una llamada que su amenaza de aranceles sobre Groenlandia era “un error”.

Reticencia a criticar en el flanco oriental de la UE

Sin embargo, las reacciones entre los líderes de derecha europeos no han sido unánimes. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ampliamente considerado como el pionero del populismo conservador de Trump, ha sido cuidadoso de evitar incluso la más mínima crítica al presidente de Estados Unidos.

Orbán, que enfrenta en abril lo que probablemente será la elección más difícil de sus 16 años en el poder, ha construido su identidad política alrededor de su afinidad con Trump, prometiendo a los votantes que su estrecha relación con el presidente rendirá grandes dividendos.

Trump, ha insistido Orbán, es la única esperanza de Europa para la paz en medio de la guerra en Ucrania y un garante de la soberanía nacional.

Orbán ha intentado presentar las amenazas de Trump sobre Groenlandia y la captura de Maduro como beneficiosas para Hungría, o como un asunto que no le concierne.

“Es un asunto interno... Es un asunto de la OTAN”, dijo Orbán sobre los planes de Trump para Groenlandia durante una conferencia de prensa a principios de este mes, agregando que cualquier cambio propuesto a la soberanía de Groenlandia puede discutirse dentro de la OTAN.

A pesar de su firme defensa de la soberanía nacional, Orbán también elogió la acción de Estados Unidos en Venezuela, calificando al país de “narcoestado” y sugiriendo que la destitución de Maduro podría beneficiar a Hungría a través de futuros precios más bajos del petróleo en los mercados mundiales.

La reticencia de Hungría a oponerse a las acciones de Trump reflejó posiciones similares entre los líderes de extrema derecha en el flanco oriental de la UE.

El presidente polaco Karol Nawrocki, considerado un aliado tanto de Orbán como de Trump, dijo en Davos esta semana que las tensiones sobre Groenlandia deberían resolverse “de manera diplomática” entre Washington y Copenhague, no mediante una coalición europea más amplia. Hizo un llamado a los líderes de Europa Occidental para que moderen sus objeciones a la conducta de Trump.

En la vecina República Checa, el primer ministro y aliado de Trump, Andrej Babis, se ha negado a pronunciarse en contra de las amenazas de Estados Unidos a Groenlandia, y advirtió contra permitir que la UE cause un conflicto con Trump por este asunto. En Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico ha permanecido en silencio sobre los planes de Trump para Groenlandia, incluso cuando se reunió con el presidente en su balneario de Mar-a-Lago la semana pasada.

Aun así, la destitución de Maduro por parte de Trump llevó a Fico a “condenar inequívocamente” la acción, calificándola de “secuestro” y la “última aventura petrolera estadounidense”.

Disrupción o división por delante

La ideología que vincula a MAGA y sus aliados europeos podría sobrevivir a los recientes desacuerdos al redoblar viejas quejas compartidas, dijo Daniel Hegedüs, director de Europa Central del German Marshall Fund.

Señaló las recientes votaciones en contra del liderazgo de Bruselas en el Parlamento Europeo por parte de legisladores europeos de extrema derecha sobre el pacto migratorio de la UE y la congelación del enorme acuerdo comercial con el bloque Mercosur de cinco naciones sudamericanas.

“Si Trump continúa de esa manera, suponiendo una amenaza para la soberanía de los países europeos, entonces, por supuesto, eso dividirá a la extrema derecha europea”, afirmó.

“No sabemos si esta división permanecerá con nosotros o si podrán nuevamente unir fuerzas en torno a temas donde puedan cooperar. Esos temas pueden ser lo suficientemente dañinos para la Unión Europea”.