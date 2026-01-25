Alrededor de 80 presos políticos han sido puestos en libertad este domingo en Venezuela

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, ha informado este domingo de que las autoridades venezolanas han liberado a más presos por motivos políticos en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", ha publicado Romero en redes sociales.

Romero sí ha podido confirmar la liberación del abogado Kennedy Tejeda. "Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia", ha explicado.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero, ha prometido un "número importante" de liberaciones de estos presos.