72 personas desaparecen tras un deslave

Rescatistas en la isla de Java, la principal en Indonesia, se beneficiaron de una mejora en el clima el domingo, lo que les permitió recuperar más cuerpos mientras excavaban entre barro y escombros en busca de decenas de desaparecidos tras un alud de tierra que mató a más de dos docenas de aldeanos.

El deslizamiento de tierra, que ocurrió antes del amanecer en el monte Burangrang en la provincia de Java Occidental, sepultó unas 34 casas en el pueblo de Pasir Langu. El domingo, 72 personas seguían desaparecidas y se teme que muchas estén enterradas bajo toneladas de barro, rocas y árboles arrancados de raíz. Unos 230 residentes que vivían cerca del lugar fueron evacuados a refugios temporales del gobierno.

Un equipo de búsqueda de 250 miembros recuperó restos de las víctimas, incluidos partes de cuerpos, en 14 bolsas, elevando el número total recuperado a 25, según Ade Dian Permana, quien dirige la oficina local de búsqueda y rescate. Serán entregados a los familiares una vez que sean identificados por expertos forenses.

Videos publicados por la agencia de búsqueda y rescate mostraron a los rescatistas usando herramientas agrícolas y manos desnudas para sacar un cuerpo del barro. Permana dijo que el suelo suelto en la pendiente impidió el despliegue de equipo pesado. Estimó que la altura de los montones de barro podría ser de hasta 5 metros (16 pies), diciendo que “nuestros equipos deben moverse con cuidado”.

“Algunas casas están enterradas hasta el nivel del techo”, agregó.

El jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Mohammad Syafii, dijo que los equipos también estaban utilizando drones y perros K-9 para localizar cuerpos a lo largo del deslizamiento de tierra que se extendía por más de 2 kilómetros (1,2 millas).

prevención de desastres

En una visita a la zona el domingo, el vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka prometió que las autoridades tomarían medidas para prevenir desastres similares. Instó a las autoridades locales en el distrito de Bandung Occidental a “abordar el problema de la conversión de tierras en áreas propensas a desastres”, incluyendo formas de reducir los riesgos.

Activistas ambientales opinan que el alud en Bandung Occidental no fue simplemente un desastre natural provocado por fuertes lluvias, sino el resultado de años de degradación ambiental debido a la conversión de tierras para el desarrollo que violó las normas de uso del suelo en la región.

Wahyudin Iwang de Walhi Java Occidental, un grupo ambiental indonesio, dijo que el deslave reflejó un descuido prolongado de las regulaciones de planificación espacial en el Área Norte de Bandung (KBU) una zona de conservación que abarca aproximadamente 38.543 hectáreas en cuatro ciudades y regencias en Java Occidental, incluyendo Bandung Occidental.

Dijo que el área protegida de tierras altas funciona como una zona crítica de captación de agua y un amortiguador ambiental para la cuenca de Bandung, una de las regiones más densamente pobladas de Indonesia.

“Este deslizamiento de tierra es la acumulación de actividades que no estaban en línea con la planificación espacial y las funciones ambientales”, dijo Iwang.