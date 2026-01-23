Venezuela abre su industria a la empresa privada

Venezuela dio este jueves un primer paso hacia la modificación de su ley petrolera para abrirse completamente a empresas privadas, un viraje de su modelo estatista en pleno proceso de diálogo con Estados Unidos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Con las relaciones rotas desde 2019, Washington y Caracas avanzan además hacia la reanudación "gradual" de sus lazos. El jueves, Estados Unidos designó a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, donde estudia reabrir su embajada.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, de quien era vicepresidenta.

Desde entonces, el gobierno de Venezuela hizo acuerdos petroleros y liberó presos políticos.

Una reforma a la ley de Hidrocarburos recibió una primera votación favorable este jueves en el Parlamento venezolano, con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso la AFP, destaca que ahora "empresas privadas domiciliadas en la república" podrán operar en solitario, y deja atrás la exclusividad del Estado y la fórmula de empresas mixtas en la exploración y explotación de crudo.

Se prevé una segunda discusión de la reforma en el Parlamento para su aprobación definitiva.

- Invitación y nombramiento -

El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó a Rodríguez a una reunión en Estados Unidos, en fecha por determinar.

El republicano aseguró que gobernaba Venezuela y que controlaría la comercialización del crudo venezolano. Rodríguez reportó que el país recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta de su petróleo por Estados Unidos.

En tanto, la página web de la embajada estadounidense en Venezuela muestra a la diplomática Laura Dogu como jefa de misión, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo anonimato.

Era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.

Operará desde Bogotá mientras Washington sopesa condiciones para basarse en la capital. Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.

- Presos políticos -

La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 143 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de este mes, día en que el gobierno anunció un "número importante" de liberaciones.

Permanecen en prisión 777 detenidos por razones políticas, según esta fuente.

En la madrugada del jueves, salió de la cárcel el yerno de Edmundo González Urrutia, candidato en las presidenciales del 28 de julio pasado contra Maduro en lugar de la líder opositora y premio nobel de la Paz María Corina Machado, inhabilitada para participar en los comicios.

Maduro fue proclamado reelecto. González Urrutia partió al exilio en España y denunció fraude. Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela. Fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El exrival de Maduro calificó el fallo de "represalia".

González Urrutia dijo en X que la excarcelación de su yerno "refuerza" sus pedidos por "la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición".

- "Sin temor alguno" -

Rodríguez está en teoría encargada del gobierno hasta el regreso de Maduro, preso en Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

La Constitución estipula que gobernará por un máximo de seis meses, cuando deberían convocarse nuevas elecciones.

La presidenta interina, sin embargo, parece haber tomado las riendas del gobierno. El miércoles reestructuró los mandos militares, con el nombramiento de generales para 12 de las 28 comandancias regionales en todo el país.

Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que "los líderes del país han sido muy, muy listos", en referencia a Rodríguez.

"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades", dijo el miércoles Rodríguez.

La mandataria sigue bajo sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes en Estados Unidos.