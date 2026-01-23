Guerra comercial entre Ecuador y Colombia

El gobierno de Colombia respondió el jueves a los aranceles de 30% impuestos por Ecuador a importaciones colombianas con gravámenes similares, y escaló una crisis comercial que se extiende ahora a la cooperación energética y el transporte de crudo.

La guerra comercial comenzó el miércoles cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció desde Davos la imposición de aranceles de 30% a Colombia a partir de febrero por considerar que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

El Ministerio colombiano de Comercio respondió el jueves que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida "a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral" de Noboa.

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional", añadió.

Sin mencionar directamente los aranceles, el Ministerio de Minas y Energía expidió de su lado una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países, "como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética" de Colombia.

Según la cartera, la decisión adoptada tras las medidas ecuatorianas, se fundamenta en análisis técnicos que "evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico" colombiano en momentos de "variabilidad climática".

- "Puede paralizar" a Ecuador -

Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 a prolongados cortes de electricidad, en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica.

Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador, con 17 millones de habitantes y un déficit energético de 1,000 Mw.

"Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía", había anticipado el presidente Gustavo Petro el miércoles, en referencia a la peor sequía que atravesó su vecino en 60 años.

Según expertos consultados por la AFP ambos países pierden con este escenario, pero las consecuencias afectarían más a Ecuador que a Colombia.

El tema energético "puede paralizar al país. (...) Colombia puede perder muchos millones de dólares con las exportaciones que no se hagan a Ecuador, pero al final del día, el costo va a ser para esos sectores productivos. En cambio, la electricidad es algo transversal", dijo Alberto Acosta Burneo, analista económico del Grupo Spurrier.

Colombia propuso una reunión bilateral en la frontera el 25 de enero, de acuerdo con una carta oficial divulgada por medios locales.

"Es un hecho de agresión económica, no contra el presidente Petro, contra nuestro pueblo", dijo el ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, y aseguró que Ecuador ha "violado acuerdos internacionales".

Colombia vende a Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos y le compra grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, de acuerdo con gremios empresariales.

- Tarifas al crudo -

Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones binacionales dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.

En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia.

Tras la decisión de Colombia sobre la energía, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de petróleo de ese país por uno de sus oleoductos.

"La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad", informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un escueto mensaje en X.

Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP ha transportado 46 millones de barriles de petróleo colombiano desde 2013, cuando el país empezó a utilizar la tubería para llevarlo desde la selva hasta un puerto en el Pacífico ecuatoriano.

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 barriles diarios en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos del Banco Central.

Para el exministro de Comercio Exterior de Ecuador, Julio José Prado, la decisión de Noboa busca "agradarle al gobierno de Donald Trump", cuando ambos mandatarios amigos están en Davos.

Trump y Petro limaron asperezas tras meses de tensiones por desacuerdos sobre Venezuela y combate al narcotráfico, entre otros, y tienen previsto reunirse en Washington el 3 de febrero.