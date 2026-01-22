Trump dice que reunión con Zelenski ha sido "buena" y que todos quieren fin de la guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

"Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelenski fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.

El presidente estadounidense apuntó a que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin.

"Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine", repitió, tras haber asegurado que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30,000 personas, sobre todo soldados.

"Es realmente una guerra que tiene que acabar", subrayó Trump.

Por otra parte, dijo a los reporteros que en su encuentro con el presidente ucraniano no habían abordado la cuestión de su Junta de Paz, que se constituyó este jueves oficialmente en Davos y a la que Zelenski había dado a entender que no se sumaría ya que también ha sido invitado Putin.

El propio presidente ucraniano declaró a la prensa al salir de la sala de reuniones que el encuentro había sido "muy bueno".

El portavoz de la Presidencia ucraniana Serguí Nikifórov, por su parte, dijo que hacia el final de la reunión Trump y Zelenski habían tenido una "breve charla a solas".

Está previsto que Zelenski pronuncie este jueves un discurso en Davos.

Originalmente, el presidente ucraniano había afirmado que no se desplazaría al foro en la estación alpina de Suiza a no ser que se le requiriese para firmar alguno de los documentos que Kiev negocia con sus socios estadounidenses y europeos, sino que se quedaría en su país para gestionar la crisis energética causada por los ataques rusos.

Sin embargo, el propio Trump hizo público el miércoles que se reuniría con Zelenski, al tiempo que sus enviados viajan a Moscú para entrevistarse con Putin.