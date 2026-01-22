Enrique: los tabloides acosan a mi esposa Meghan

El príncipe Enrique, al borde de las lágrimas, acusó el miércoles a los tabloides de convertir en un "absoluto infierno" la vida de su esposa Meghan, en el juicio en Londres contra la editorial de Daily Mail y The Mail On Sunday.

Los dos tabloides británicos, acusados de hackeo de teléfonos y otras formas de "obtención ilícita de información" contra Enrique y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John y su marido, David Furnish, habían señalado el martes que recurrieron a fuentes "legítimas" para sus reportajes.

Enrique pasó alrededor de dos horas y media respondiendo el miércoles a preguntas del abogado de Associated Newspapers Ltd (ANL), la empresa editora de los dos diarios, antes de que su propio letrado, David Sherborne, le preguntara cómo le hace sentir el juicio.

"Es fundamentalmente erróneo someternos a esto de nuevo cuando todo lo que queríamos era una disculpa y que se rindieran cuentas. Es una experiencia horrible", respondió el príncipe, en la tercera jornada del juicio, en el Tribunal Superior de Londres.

Los tabloides "siguen atacándome, han hecho que la vida de mi esposa sea un absoluto infierno", declaró el hijo menor del rey Carlos III, con la voz entrecortada por la emoción.

Cuando Meghan fue víctima de "ataques viciosos y persistentes", o de artículos "a veces racistas", Enrique comenzó a sentirse contrario "al enfoque consistente en no tomar medidas contra la prensa".

"Estoy decidido a exigir responsabilidades por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló.

Enrique culpa a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente en París en 1997, mientras intentaba huir de los 'paparazzi'.

- "Obtención ilícita de información" -

Vestido con un traje oscuro, el príncipe, de 41 años, subió al estrado, jurando sobre la Biblia, antes de responder al equipo legal de ANL, en un juicio de debe durar nueve semanas.

Al salir de la sala, seguía enjugándose las lágrimas.

Junto a Enrique y Elton John y su marido, los otros cuatro demandantes son las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, una activista por los derechos civiles, Doreen Lawrence, y un expolítico, Simon Hugues, del Partido Liberal Demócrata.

Doreen Lawrence se hizo conocida en Reino Unido por su labor de lucha contra la discriminación racial tras el asesinato de su hijo Stephen en 1993.

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales ocurrieron entre 1993 y 2011, aunque también algunos hasta 2018.

Según los letrados, los tabloides emplearon a detectives para escuchar llamadas telefónicas y obtener información privada.

Pero Anthony White, abogado de ANL, afirmó el martes que el juicio demostrará que la empresa "ofrece un relato convincente de un patrón de obtención legítima de fuentes".

"Mis círculos sociales no tenían filtraciones, quiero dejarlo absolutamente claro", respondió el príncipe, en su declaración del miércoles, a los abogados de ANL.

- Tercer juicio del príncipe -

Este juicio es el tercer y último caso presentado contra un editor por el príncipe.

Enrique inició su lucha contra los tabloides en 2023, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar en una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

El Tribunal Superior de Londres dictaminó en aquella ocasión que Enrique fue víctima de hackeo telefónico y dictó una compensación de 140,600 libras (unos 188,000 dólares).

En enero de 2025, Enrique llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo.

El duque dijo este miércoles que el caso contra ANL representa una "experiencia traumática recurrente" y una "repetición del pasado".

"Nunca he creído que mi vida esté abierta a ser comercializada por estas personas. La afirmación de que no tengo ningún derecho a la privacidad es repugnante", añadió.

Según documentos escritos de los abogados del príncipe, desvelados el lunes en el inicio del juicio, las prácticas de los tabloides "perturbaron profundamente" a Enrique.

Las intrusiones en su vida privada lo volvieron "extremadamente paranoico" y lo aislaron, confesó el príncipe en los documentos.