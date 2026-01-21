La OMS destaca que el acceso al tratamiento es clave para eliminar la lepra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado, en vísperas del Día Mundial de la Lepra, que se celebrará el próximo 25 de enero, que el acceso al tratamiento es esencial para los esfuerzos mundiales de eliminación de la enfermedad.

La lepra es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de bacteria, 'Mycobacterium leprae', y es una de las más antiguas conocidas por la humanidad. Afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Si no se trata, puede causar discapacidades progresivas y permanentes, además de estigma y aislamiento social. Sin embargo, la lepra se puede curar con terapia multimedicamentosa (TMD).

La OMS recuerda que los esfuerzos para eliminar la lepra han logrado reducir el número de casos nuevos en muchas zonas; de los 188 países, zonas o territorios que presentaron datos en 2024, 55 no notificaron ningún caso. Sin embargo, ese mismo año se detectaron 172 717 casos nuevos en todo el mundo, que se notificaron a la OMS.

En este contexto, la OMS colabora con Novartis desde el año 2000 para proporcionar TMM y clofazimina de forma gratuita a todos los pacientes de lepra del mundo. Esta colaboración sigue siendo uno de los programas de donación de fármacos más sostenidos en el ámbito de la salud mundial.

Para celebrar 25 años de colaboración, la OMS y Novartis han prorrogado un Memorando de Entendimiento (MdE) por 5 años más (2026-2030). La prórroga prevé el suministro continuo de MDT y también incluye financiación para la adquisición y distribución de rifampicina de dosis única (SDR) para la profilaxis posexposición (PEP).

"El compromiso inquebrantable de socios como Novartis durante el último cuarto de siglo ha sido fundamental para el progreso logrado contra la lepra", ha afirmado Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS para la Promoción de la Salud, la Prevención de Enfermedades y la Atención.

"Su firme apoyo para garantizar el acceso gratuito al tratamiento ha ayudado a transformar millones de vidas y nos ha acercado a un mundo libre de esta antigua enfermedad. Esta colaboración duradera ejemplifica el poder de la solidaridad mundial en materia de salud: un recordatorio de que, juntos, podemos superar incluso los desafíos de salud más antiguos y arraigados cuando la ciencia, la equidad y la colaboración se alinean", ha añadido Farrar.

La disponibilidad de TMM gratuita ha permitido curar la enfermedad, prevenir discapacidades, mitigar el estigma y ha permitido a las personas afectadas seguir trabajando y llevar una vida normal. Además, la clofazimina ha garantizado el tratamiento de las reacciones leprosas, que se caracterizan por episodios inflamatorios repentinos y graves que, si no se tratan, pueden causar discapacidad.

"La lepra es una de las enfermedades infecciosas más antiguas conocidas por la humanidad, y combatirla ha formado parte de la historia de nuestra compañía desde que descubrimos la primera cura efectiva. En los últimos 25 años, hemos llegado a millones de pacientes junto con la OMS, y nos comprometemos a seguir avanzando para alcanzar nuestra visión de un mundo libre de lepra", ha apuntado Lutz Hegemann, presidente de Salud Global de Novartis.

Si bien se han logrado avances importantes, la OMS asegura que para mantener y aprovechar este impulso se necesita compromiso político, participación de la comunidad y colaboración y asociación continuas.

'LA LEPRA ES CURABLE, EL VERDADERO DESAFÍO ES EL ESTIGMA'

El tema del Día Mundial de la Lepra de este año es 'La lepra es curable, el verdadero desafío es el estigma'. Además, también se conmemora el 25º aniversario de la labor de Yohei Sasakawa como Embajador de Buena Voluntad de la OMS para la Eliminación de la Lepra.

"Uno de los desafíos más persistentes que encuentro en mis viajes es el estigma social asociado a la lepra, que puede ser más problemático que la propia enfermedad y persistir incluso después de finalizar el tratamiento. Esto es especialmente cierto para las personas que han quedado con discapacidades residuales a causa de la lepra. Pueden enfrentarse a diversas formas de discriminación, como el divorcio forzoso, la pérdida de oportunidades educativas y el despido injustificado. Incluso después de curarse, sufren el dolor interminable de la exclusión social", señalaba Sasakawa.