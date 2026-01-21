Más quejas que triunfos en el primer año del segundo período de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el martes el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca con un largo y desarticulado discurso en el que sobre todo se quejó de la falta de reconocimiento a su trabajo.

El mandatario, de 79 años, mostró a los periodistas una carpeta en la que, según él, figuraban los 365 logros alcanzados desde que juró el cargo el 20 de enero del año pasado.

"Dios está muy orgulloso del trabajo que he realizado", declaró el presidente, quien atraviesa una crisis de confianza: solo un 42% de los estadounidenses aprueban su gestión, frente a un 55% que la desaprueba.

Sin embargo, durante más de una hora de un monólogo farragoso, Trump se quejó amargamente de que no recibe el reconocimiento que él considera que debería tener.

Además de apuntar como culpables a miembros de su equipo -"quizás tengo malos asesores de relaciones públicas", dijo-, cargó contra las "noticias falsas".

Antes de responder preguntas de los periodistas, el presidente tuvo tiempo también de insultar a sus oponentes y de difundir teorías conspirativas, como que fue él quien ganó las elecciones de 2020, y no el demócrata Joe Biden.

Después de la rueda de prensa, Trump emprendió camino a Davos para reunirse con líderes políticos y empresariales de todo el mundo.

El republicano indicó que en su discurso del miércoles en el foro defenderá sus intenciones sobre la isla danesa de Groenlandia.

"La necesitamos por motivos de seguridad nacional", afirmó. "Las cosas van a salir muy bien".

Pero cuando se le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir sus amenazas de apoderarse de la vasta isla del Ártico, respondió: "Se darán cuenta".

El republicano rechazó además asistir a una eventual reunión de emergencia del G7 esta semana para discutir la guerra en Ucrania, propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron.

"No lo haría", respondió al ser consultado sobre si estaría dispuesto a participar en una reunión así, aunque Macron ya había señalado que el encuentro no se realizaría esta semana.

- El ICE, Venezuela y teorías conspirativas -

En un tono moderado, Trump comenzó su discurso con palabras de elogio hacia el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

También alabó el ataque militar que propició la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no dio marcha atrás en sus palabras, cada vez más subidas de tono, sobre qué está dispuesto a hacer para tomar el control de Groenlandia.

Pero a medida que Trump pasaba de un tema a otro, el tono del discurso dejó de ser victorioso y se pareció al usado durante la campaña de las presidenciales de 2024 en las que derrotó a la demócrata Kamala Harris.

El presidente repitió teorías que llevan mucho tiempo siendo objeto de controversia o ya desmentidas, entre ellas que las elecciones de 2020 fueron "amañadas", que los precios de los medicamentos recetados han bajado un 600% —algo matemáticamente imposible— y que había conseguido atraer para Estados Unidos 18 billones de dólares en inversiones extranjeras.

En materia de asuntos exteriores, el republicano mostró su interés en trabajar con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado sobre el futuro del país, tras la captura el 3 de enero de Maduro, quien espera juicio en una prisión de Nueva York.

"Estamos hablando con ella", dijo Trump. "Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo".

Elogió a Machado por haberle cedido su medalla del Premio Nobel de la Paz, sin dejar de quejarse de nuevo por que el comité noruego debería haberle dado ese reconocimiento a él.

También mostró su apoyo al presidente sirio Ahmed al Sharaa, que lanzó una ofensiva contra los antiguos aliados kurdos de Washington en su lucha contra los yihadistas del Estado Islámico.

Trump dijo que el líder sirio estaba "trabajando muy, muy duro".

El senador demócrata Chuck Schumer reaccionó con dureza a la actuación de Trump en el aniversario: "Se vuelve cada vez más loco y más impopular", dijo el opositor.