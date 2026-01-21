Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo para finales de 2025, según el CPJ.

Un total de 330 periodistas estaban encarcelados en todo el mundo por su trabajo en el último mes de 2025, afirmó el miércoles el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Es el quinto año consecutivo en que el recuento de esta organización defensora de la libertad de prensa supera los 300 casos.

China tenía 50 periodistas presos al 1 de diciembre, seguida de Birmania, con 30; e Israel, que detuvo a 29 reporteros palestinos, señaló el CPJ en su informe anual.

A continuación estaba Rusia con 27 periodistas presos, de los cuales cinco eran ucranianos; luego Bielorrusia, con 25; y Azerbaiyán, con 24, según el CPJ.

La región con más periodistas detenidos en el mundo en 2025 era Asia (110). Le seguían Europa y Asia Central (96), Medio Oriente y el Norte de África (76), África (42) y América (6).

El CPJ señaló sin embargo que el bajo número en el continente americano "oculta una tendencia de persecución política contra periodistas que informan sobre corrupción".

Al 1 de diciembre, Venezuela tenía tres periodistas detenidos, pero según lo informado, al menos dos fueron liberados tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. En Guatemala seguía arbitrariamente detenido José Rubén Zamora, ganador en 1995 del Premio Internacional de Libertad de Prensa del CPJ.

Estados Unidos detuvo al periodista salvadoreño Mario Guevara en junio después de que cubriera una protesta contra el presidente Donald Trump, pero fue deportado por su situación migratoria antes de que se realizara el censo del CPJ el 1 de diciembre.

La cifra de 2025 es la tercera más alta registrada por el CPJ desde que comenzó su censo en 1992 y queda apenas por debajo del pico máximo de 384 periodistas en prisión por su trabajo a finales de 2024.

"Estas cifras récord reflejan el creciente autoritarismo y el aumento de los conflictos armados en todo el mundo", señaló el CPJ en su informe.

La ONG con sede en Nueva York indicó que casi la mitad de los periodistas encarcelados no habían sido condenados por ningún delito. De aquellos que sí habían sido sentenciados, más de un tercio cumplían penas de prisión superiores a cinco años.

Casi un tercio de los periodistas detenidos habían sufrido "malos tratos", según el CPJ, incluyendo un 20% con denuncias de torturas o palizas. Desde 1992, Irán ha registrado la mayor incidencia de torturas y golpizas, seguido de Israel y Egipto.