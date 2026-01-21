Dos accidentes en 48 horas generan dudas sobre la seguridad de los trenes españoles

Apenas dos días después de la tragedia de Adamuz, con 43 fallecidos, un nuevo accidente ferroviario se cobró otra vida el martes en la región de Cataluña, creando dudas sobre el estado de la red que han llevado a los maquinistas a convocar tres días de huelga.

"Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida", con 43 y 1 muertos respectivamente, son "un punto de inflexión" para exigir "todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", informó el sindicato de maquinistas Semaf en un comunicado, convocando a la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero.

"Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos (...), lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas", respondió el ministro de Transportes, Óscar Puente, en conferencia de prensa, expresando su absoluta "confianza en el sistema ferroviario español".

"No podemos, ni debemos poner en cuestión nuestra red, ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte", añadió el ministro.

Alrededor de las 21H00 locales (20H00 GMT) del martes, "un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren" de corta distancia cerca del municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, informó Protección Civil, en el que murió el conductor y 37 personas resultaron heridas.

Las primeras hipótesis apuntan a que el muro se desprendió a causa del temporal de lluvias que afectó en los últimos días a Cataluña e impactó contra el tren.

Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de los trenes de corta distancia de esta poblada región del noreste español, que cada día utilizan cientos de miles de pasajeros, principalmente para llegar a Barcelona, quedó "suspendida (...) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura", indicó el gestor de la red Adif.

Este nuevo accidente se produjo mientras el país sigue conmocionado por la colisión el domingo de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, cerca de la localidad de Adamuz, en Andalucía, en el sur.

Este miércoles se encontró otro cuerpo en el lugar del siniestro, elevando a 43 el saldo de fallecidos. Además, 31 heridos permanecen ingresados, 6 de ellos en cuidados intensivos.

Los gobiernos central y regional andaluz anunciaron que las víctimas serán objeto de un "homenaje de Estado" el 31 de enero en Huelva, la ciudad andaluza de donde venían muchos de los fallecidos.

"Es demasiado"

Los expertos buscan todavía las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde que en 2013 otro descarrilamiento causara la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.

La sucesión de accidentes puso en el punto de mira al servicio ferroviario español, orgullo nacional durante años, y al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, quien el lunes prometió "dar con la verdad" sobre un accidente del que todavía quedan muchos interrogantes.

"Esto es demasiado", escribió en X Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal formación de la oposición (PP, derecha), tras el accidente en Gelida.

La inquietud se ha instalado en algunos usuarios y visitantes de este país, segundo destino turístico mundial.

"Últimamente temblaban los trenes", describió a AFPTV Raluca María Pasca, una camarera de 45 años que estaba en la estación de tren de Córdoba.

"Acaba de ocurrir también en Barcelona, dos veces ya es mucho", opinó Alexandra Leroy, una turista francesa en la ciudad andaluza, que confesaba estar "un poquito" preocupada.

Una investigación compleja

Los últimos coches de un tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron a la altura de Adamuz cuando cubrían la ruta de Málaga a Madrid. Dos vagones acabaron sobre la vía contigua justo cuando iba a pasar un tren de la compañía pública española Renfe, que iba en sentido contrario, desde Madrid a Huelva, y que acabó impactando contra ellos.

Los investigadores descartaron inicialmente como causa del accidente un exceso de velocidad de los dos aparatos, que además chocaron en una recta, o un error humano, por lo que ahora buscan las explicaciones en las vías y los trenes.

Una foto de la Guardia Civil en la que se puede ver a los agentes inspeccionando un raíl al que le falta un trozo centró muchas de las especulaciones.

Inaugurada en 1992, la red de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, por detrás de la de China, con 4.000 kilómetros de vías de este tipo.