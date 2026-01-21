Aumenta a 43 el número de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz

El número de fallecidos en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha aumentado a 43, tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver en las labores de desmantelamiento de los trenes implicados en el accidente, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía.

Todo ello el mismo día en que la Guardia Civil ha confirmado que tiene localizada una pieza del eje de un tren que ha sido hallada en un arroyo próximo a la zona del descarrilamiento y colisión de dos trenes en Adamuz (Córdoba), y que a su vez había sido fotografiada por un periodista de 'The New York Times'.

El equipo de investigadores de la Guardia Civil tenía ya localizada esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue localizada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

En este sentido, han añadido que esa pieza está bajo custodia de los agentes del instituto armado y que será la investigación la que determinará de qué pieza se trata y si corresponde al Iryo que circulaba en dirección a Madrid o si es del Alvia que se dirigía a Huelva.