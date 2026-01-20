Spotify prepara una función para sincronizar audiolibros con libros físicos o ebooks

Spotify está trabajando en una nueva función bautizada como 'Page Match', que permitirá a los usuarios sincronizar libros en formato físico o 'eBooks' con su versión en audiolibro en la plataforma.

Esta nueva característica ha sido descubierta en la versión 9.1.18.282 de la app de Spotify para Android, en cuyo código se han encontrado referencias a la función, que se encuentra en fase de pruebas.

Para usar Page Match, los usuarios deben escanear una página de un libro físico a través de la aplicación de Spotify (al igual que se escanean los códigos de canciones), y la plataforma les llevará directamente a ese punto del audiolibro.

La función utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para leer el texto, identificar el pasaje y relacionarlo con la parte concreta del audiolibro. En el caso de que no funcionase en esa página, la aplicación pedirá el escaneo de otra próxima.

En el código de la aplicación se describe a 'Page Match' como una función beta que permite "adaptar tu progreso de la página del libro hasta al audiolibro, y viceversa".

Para estos casos, Spotify indicará a los usuarios en qué página del libro físico se encuentra la parte que están escuchando desde la aplicación.

La función 'Page Match' solo funcionará si se ha adquirido el audiolibro en Spotify. Si no, se pedirá al usuario que lo compre. Una vez sincronizado, el usuario podrá guardar el progreso en la biblioteca para retomar la lectura cuando desee.

Según los analistas de Android Authority, la disponibilidad de 'Page Match' se limitaría a los mercados donde Spotify ofrece el servicio de audiolibros, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, parte de Europa (en España aún no), Australia y otras regiones.

Más allá de amazon

La función 'Page Match' de Spotify surge como respuesta a la función 'Whispersync for Voice' de Amazon, que sincroniza los 'eBooks' de Kindle con los audiolibros de la plataforma Audible.

Sin embargo, 'Page Match' abarca tanto el formato 'eBook' como la versión en papel, superando así a su competidor.