RSF denuncia que Trump se está convirtiendo en uno de los peores depredadores de la prensa

Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia que, desde su vuelta a la Casa Blanca para su segundo mandato, Donald Trump ha agravado "la guerra contra los medios" y se está convirtiendo en uno de los "peores depredadores de la libertad de prensa en el mundo".

En un informe publicado este martes en el que hace una evaluación del primer año de ese segundo mandato, RSF alerta "sobre el riesgo de que Donald Trump caiga al nivel de los regímenes autoritarios", a la vista de los ataques de su Administración contra los medios de comunicación.

"El presidente de Estados Unidos libra una guerra total contra la libertad de prensa y el periodismo", señala el director ejecutivo de la oficina de la ONG para Norteamérica, Clayton Weimers, que afirma que "Donald Trump es un depredador de la libertad de prensa".

Weimers lo justifica porque, según dice, cualquier artículo, periodista o medio que no le gusta se convierte en un objetivo "y no sólo a través de amenazas vagas", ya que él y su Administración se han dedicado a "castigar, investigar, perjudicar, privar de financiación y vilipendiar a los medios independientes".

A su juicio, "la guerra de Donald Trump contra la libertad de prensa tiene consecuencias dramáticas para la democracia estadounidense y para el acceso a una información fiable en el mundo entero" y por eso considera que "hay que detenerla".

Reporteros recuerda que su hostilidad hacia los medios es anterior a su paso por la Casa Blanca, que hace una decena de años que califica a los periodistas con los que está en desacuerdo de "enemigos del pueblo" y les acusa de propagar mentiras.

Pero puntualiza que, en este primer año de su segundo mandato, ha unido esa retórica violenta con "una serie de acciones concretas que han atentado gravemente contra la libertad de prensa en Estados Unidos y en el mundo".

De hecho, ha elaborado una lista de cerca de medio centenar de esas acciones, en las que ha cuenta cómo Trump ha "censurado datos gubernamentales, desmantelado los medios públicos estadounidenses, instrumentalizado agencias federales independientes para castigar a los medios que critican sus acciones".

También que ha interrumpido financiación internacional en favor de la libertad de prensa, llevado a cabo acciones judiciales contra medios que estima desfavorables o presionado para imponer a personas próximas al frente de algunas reacciones.

Todo eso, según RSF, lo equipara a lo que hacen otros "dictadores "implacables", entre los que cita a los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Nicaragua, Daniel Ortega.