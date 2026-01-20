La melatonina podría reducir la mortalidad en pacientes críticos con COVID-19

Un estudio publicado por la revista científica 'Journal of Medical Virology' ha demostrado que la administración oral de dosis altas de melatonina en pacientes críticos con COVID-19 se asocia a una mejor evolución clínica y a una reducción significativa de la mortalidad.

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) presentaban tasas de mortalidad muy elevadas y existían pocas opciones terapéuticas eficaces. En este contexto, el equipo del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico San Carlos de Madrid llevó a cabo un estudio abierto, cuasi experimental (no aleatorizado), para evaluar si la melatonina, una hormona conocida principalmente por regular el sueño, podía mejorar la evolución de pacientes críticos con COVID-19 grave.

"Algunos estudios previos habían sugerido que podría tener efectos beneficiosos frente a infecciones graves y procesos inflamatorios intensos, como los que se observan en la COVID-19 severa; sin embargo, su papel en pacientes críticos apenas se había explorado al inicio de la pandemia", ha afirmado Miguel Sánchez, principal investigador del estudio y académico de número de Medicina Intensiva de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME).

El estudio incluyó a 335 pacientes consecutivos ingresados en UCI por COVID-19 grave entre marzo de 2020 y abril de 2021. Los pacientes fueron incluidos en cuatro periodos de estudio consecutivos alternando el tratamiento estándar (grupo control sin melatonina) o tratamiento estándar con dosis altas (50, 100 o 200 mg diarios en una dosis) de melatonina oral administrada a las 21.00 horas.

"Como observamos un importante descenso de la mortalidad a los 90 días en los casos tratados con melatonina y se estaban introduciendo cambios en el manejo clínico de la COVID-19, como los corticoesteroides, los antivirales, la colchicina, el manejo respiratorio, etc., decidimos detener la administración de melatonina para observar si la mejora no era atribuible a la melatonina, sino a esas modificaciones. Los siguientes 93 casos 'control' sin melatonina tuvieron una mortalidad del 34%, por lo que decidimos añadir una cuarta fase de 40 pacientes que sí recibieron una dosis diaria de 100 mg, en la que volvimos a observar una reducción significativa de la mortalidad", ha explicado Sánchez.

Así, la mortalidad a los 90 días fue significativamente menor en los dos grupos tratados con melatonina, un 20,8 por ciento frente al 36,1 por ciento a los grupos sin melatonina. "Este efecto significativo se mantuvo incluso tras tener en cuenta las variaciones de la carga asistencial de la UCI y otros factores clínicos relevantes que también pueden influir en la mortalidad. Además, los pacientes que recibieron melatonina mostraron una mejor evolución del fallo orgánico desde los primeros días de ingreso", sostiene este académico.

El tratamiento con melatonina también se asoció a menos complicaciones graves. "Se observaron menos infecciones nosocomiales, especialmente neumonía asociada a ventilación mecánica, menos necesidad de intubación, menor incidencia de barotrauma pulmonar y una reducción global de los eventos adversos graves. Asimismo, los pacientes tratados con melatonina pasaron menos días con soporte respiratorio y tuvieron estancias más cortas tanto en la UCI como en el hospital", reconoce este especialista en medicina intensiva.

La melatonina podría servir como tratamiento ante futuras pandemias

El investigador ha destacado que estos resultados abren la puerta a la posibilidad de investigar la melatonina no solo en la COVID-19, sino también en futuras pandemias y en otras enfermedades graves caracterizadas por la inflamación sistémica y el estrés oxidativo.

"Nuestra intención es realizar un ensayo, esta vez doble ciego, aleatorizado, comparado con placebo y multicéntrico, en patologías con fisiopatología similar, como el shock séptico (la infección grave), la parada cardiaca resucitada, porque se liberan radicales libres al reanudarse la circulación, y el ictus isquémico y hemorrágico, debido al efecto neuroprotector de la melatonina", ha finalizado Sánchez.