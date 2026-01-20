Hija de Edmundo González denuncia "extorsiones" para obligar al opositor a "abandonar su lucha"

Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González, ha denunciado este martes haber sufrido "extorsiones" en Embajadas para obligar a su padre a "abandonar su lucha", unas coacciones que se habrían dado ante "testigos" y con las que "se constata una persecución directa" contra su familia.

En estos supuestos intentos de extorsionarla, se pedía a González que presionara a su padre a cambio de la liberación de su marido, yerno del opositor, Rafael Tudares, condenado en diciembre a 30 años de prisión por varios delitos, incluido uno de conspiración. "En esos tres episodios se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa", ha lamentado en un comunicado.

Así, ha explicado que estos incidentes tuvieron lugar en sedes diplomáticas, "espacios donde opera el arzobispado y oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los Derechos Humanos". "Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos", ha denunciado.

La hija del opositor ha afirmado que "ser el yerno de Edmundo González no es un delito". "Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad. ¿Cómo puede haber paz cuando existe tanto sentimiento de venganza que se ha volcado contra Rafael, sin que él tenga arte ni parte en el conflicto político que ha causado tal "venganza"? Devuélvanme a Rafael", ha reiterado.

Además, ha recordado que el expediente judicial abierto contra Tudares "carece totalmente de sustento probatorio como para someterlo a una privación de libertad arbitraria, un proceso penal clandestino y una condena injusta". "Todo eso lo saben quienes causaron el sufrimiento que ha vivido Rafael y que actualmente sigue padeciendo. Igualmente lo saben aquellos que estuvieron involucrados en el proceso penal que condujo a su injusta e inconstitucional condena a 30 años de prisión", ha lamentado.

Por su parte, el propio Edmundo González ha secundado la denuncia realizada por su hija y ha expresado que "la gravedad de estos hechos y de todo el vicio jurídico exige respuestas inmediatas". "Mi hija Mariana denuncia tres episodios de extorsión, en los que la detención de Rafael fue utilizada deliberadamente como instrumento de presión para forzar decisiones políticas", ha reafirmado.

En línea con las palabras de su hija, González ha reiterado en varias ocasiones su "siempre firme" compromiso de trabajar por la libertad de Tudares, así como de "todos los presos políticos y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada en Venezuela".