TikTok lanza PineDrama, una nueva aplicación para microdramas de 1 minuto gratuitos

TikTok ha lanzado PineDrama, su nueva aplicación independiente para ver miniseries dramáticas con episodios de un minuto de duración que se reproducen en formato vertical.

La nueva plataforma, disponible por el momento en Estados Unidos y Brasil, tiene un diseño idéntico al de TikTok, pero enfocada a este tipo de telenovelas románticas, de suspenso o familiares, y ofrece recomendaciones y tendencias.

PineDrama es la entrada de TikTok a este nicho de contenidos, donde ya existen otras plataformas como DramaBox o ReelShort. Sin embargo, los episodios de PineDrama son gratuitos de momento y sin anuncios, mientras que en las otras son de pago, aunque hay algunos capítulos que sirven como 'demos' para atraer a los usuarios.

"Lo interesante de esto es que es la primera vez que se lanza sin publicidad y aún no tiene un muro de pago", ha dicho el fundador de la consultora de 'streaming' Owl & Co, Hernán López, a Business Insider. "Es una señal de que el vídeo vertical está evolucionando", ha matizado.

Sin embargo, no es el primer intento de TikTok de introducirse en este mercado. A finales de 2025, la plataforma lanzó 'Minis', una pestaña dentro de la propia aplicación para ver este tipo de formatos.

Los microdramas, cada vez más populares, tratan temas románticos, sobrenaturales o incluso ambos. Entre los títulos más populares de este formato se encuentra 'Love at First Bite', con más de 18 millones de visualizaciones. Además, los títulos más famosos de PineDrama, 'The Officer Fell For Me', 'She's Back' y 'Hit the Jackpot! My Broke Chef Is a Billionaire', suman más de 100 millones de reproducciones.

La consultora Owl & Co. ha estimado que el formato de microdramas generó 1.300 millones de dólares en Estados Unidos en 2025, principalmente por pagos directos de los espectadores. Según Variety, los microdramas podrían generar más de 26 millones de dólares anuales para 2030.