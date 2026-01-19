Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario que causó 39 muertos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde el lugar donde se produjo la tragedia ferroviaria de Adamuz (sur), que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que causó al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos.

"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", reafirmó el jefe del Ejecutivo, tras visitar el lugar del accidente, y se comprometió ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad" sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes.

"Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia; y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", insistió el jefe del Ejecutivo.

También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, que el gobierno se dedicará a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".

Sánchez elogió la labor de los servicios sanitarios, de todos los servicios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en "un día de dolor para toda España".

Además, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que acceda solo a la información oficial sobre este accidente, la que proporcionen las diversas instituciones y los servicios de emergencia o los medios de comunicación contrastados, para huir de los bulos y la desinformación que ha ocurrido en otras tragedias y que ha dicho que generan mucha incertidumbre y dolor.

El jefe del Ejecutivo, acompañado del presiente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, visitó el lugar del accidente, en la localidad de Adamuz (provincia de Córdoba), y ambos destacaron la unidad, la coordinación y la "lealtad" de las distintas administraciones ante esta tragedia ferroviaria, una de las más graves ocurridas en Europa en lo que va de siglo.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidente del Gobierno anunció también un luto oficial de tres días por esta tragedia a partir de la medianoche hasta el jueves a medianoche, durante el que la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Por su parte, el presidentte de Iryo, Carlos Bertomeu, calificó hoy de "raro" y "extraño" el accidente ferroviario.

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, Bertomeu, visiblemente emocionado, envió un mensaje de pésame y ánimo a los familiares de las víctimas y manifestó que a la compañía le invade una "profunda tristeza" ante el trágico suceso.

Añadió que la compañía se ha puesto "a disposición total" de las autoridades para esclarecer lo sucedido y ha reconocido que en sus más de tres décadas de trayectoria profesional en el sector del transporte nunca había vivido un accidente con víctimas mortales.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre las posibles causas del accidente y recordó que la investigación corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente que ya ha abierto el expediente correspondiente al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que detalla que han fallecido 39 personas y que hay 152 heridos, 123 de ellos leves y 29 graves.