Qué se sabe del accidente de dos trenes en España que ha provocado al menos 39 muertos

El accidente este pasado domingo entre dos trenes en el sur de España ha provocado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, una cifra que las autoridades advierten que no es definitiva.

¿Qué pasó?

Un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga a las 18:40 horas (17:40 GMT) con destino a Puerta de Atocha (Madrid) con 317 personas a bordo descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas (18:39 GMT) e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

¿Cuántos muertos y heridos hay?

Las últimas cifras sitúan en 39 el número de fallecidos y en 48 el número de personas que permanecen ingresadas en distintos hospitales, 12 de ellas en estado grave, entre ellas un menor.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que 122 personas han sido atendidas como consecuencia de este accidente, de las cuales 74 ya han sido dadas de alta.

Investigación en marcha

El tren Iryo que descarriló había sido revisado el 15 de enero, hace solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la propia compañía, que ha afirmado que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de las pesquisas.

El accidente se produjo en un tramo recto de la vía de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación finalizaron en mayo, con una inversión de 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares).

El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró este lunes que este accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y también se había renovado recientemente la infraestructura.

Respuesta de las autoridades

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desplaza esta mañana a la zona para conocer de primera mano la situación.

Sánchez suspendió el domingo por la noche su agenda para hoy, incluida su reunión con el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular.

El Ejecutivo asegura estar trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros.

Los reyes Felipe VI y Letizia, que están en Atenas para asistir este lunes al funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina emérita Sofía, señalaron anoche estar siguiendo con "gran preocupación" lo sucedido y trasladaron su pésame.

¿Se ha visto afectada la circulación?

Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva este lunes. El corte afectará sobre todo a Renfe, que es la que tiene más trayectos.

Antecedentes en España

El descarrilamiento de este pasado domingo es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España.

El accidente con más víctimas mortales tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando un tren de Madrid a Galicia chocó contra una locomotora en maniobras. El régimen franquista silenció inicialmente lo sucedido, y aunque la cifra oficial facilitada por Renfe después fue de 78 muertos y 75 heridos, según diversas fuentes se estima que hubo unos 500 fallecidos.

La segunda mayor tragedia se dio el 24 de julio de 2013. 79 personas fallecieron y 143 resultaron heridas al descarrilar en Galicia (noroeste) un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol. El exceso de velocidad fue la causa.