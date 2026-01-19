El papa exhorta a los neocatecumenales a evitar "la rigidez" y no separarse de la iglesia

El papa León XIV ha recibido este lunes a representantes del movimiento del Camino Neocatecumenal y les ha instado a "no separarse" de la iglesia y a continuar su labor evangelizadora evitando la "rigidez y los moralismos".

"Como custodios de esta unidad en el Espíritu, los exhorto a vivir su espiritualidad sin separarse nunca del resto del cuerpo eclesial, como parte viva de la pastoral ordinaria de las parroquias y de sus diversas realidades", dijo el pontífice estadounidense.

León XIV llamó así a la unidad a los miembros de este movimiento formado por comunidades y fundado en España en 1964 por Kiko Argüello y, aunque les expresó el respaldo y el agradecimiento de la iglesia, también les pidió seguir con sus misiones evangelizadoras en el mundo, pero con "alegría, humildad y sin cerrazones".

"La iglesia los acompaña, los sostiene y les agradece por lo que hacen. Al mismo tiempo, recuerda a todos que 'donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad'", dijo el pontífice, aludiendo a la primera epístola a los Corintios de San Pablo.

Y agregó: "Por lo tanto, el anuncio del Evangelio, la catequesis y las diversas formas de la acción pastoral deben estar siempre libres de formas de construcción, rigidez y moralismos para que no susciten sentimientos de culpa y temores en lugar de liberación".

Sus palabras fueron escuchadas por el propio fundador del Camino, Kiko Argüello, al que el papa saludó, así como por los miembros del equipo internacional de esta organización y numerosas familias.

"Vivir la experiencia del Camino Neocatecumenal y llevar adelante la misión exige también, por vuestra parte, una vigilancia interior y una sabia capacidad crítica para discernir algunos riesgos que siempre acechan en la vida espiritual y eclesial", avisó el papa.

El Camino Neocatecumenal, conocido popularmente como los "kikos", surgió en las chabolas madrileñas de Palomeras Altas en los años sesenta y creció respaldado por papas como Juan Pablo II o Benedicto XIV, quien aprobó sus estatutos en 2008.

No obstante, este movimiento ha sido criticado en ocasiones por incurrir en presuntas distorsiones doctrinales y posturas fundamentalistas, más apegados al Antiguo Testamento, por un culto excesivo al líder o por la realidad hermética de sus comunidades.

En la actualidad, los neocatecumenales conforman 20.300 comunidades en 139 países de todo el mundo y cuenta con casi mil familias que lo recorren evangelizando, según datos del propio movimiento actualizados en julio de 2025.

"Queridísimos, les agradezco su compromiso, su gozoso testimonio y el servicio que prestan en la Iglesia y en el mundo. Los animo a continuar con entusiasmo y los bendigo, mientras invoco sobre ustedes la intercesión de la Virgen María para que los acompañe y los proteja. ¡Gracias!", terminó el pontífice.