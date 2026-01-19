El Papa envía "su sentido pésame" a las familias de los fallecidos en el siniestro de trenes

El Papa León XIV ha enviado "su sentido pésame" a los familiares de los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 39 personas y 152 están heridas, según el último balance oficial.

En un telegrama dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello García, el Papa ha expresado su profundo dolor tras "conocer la dolorosa noticia del accidente de tren" ocurrido en esta localidad cordobesa, junto con "expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos", como recoge 'Vatican News'.

En su texto, el Papa también "ofrece sufragios por el eterno descanso de los difuntos". "Mientras alienta a los equipos de rescate a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia, el Santo Padre imparte a todos, por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en el Señor Resucitado", concluye el telegrama.

Este domingo 18 de enero tuvo lugar un descarrilamiento sobre las 19,45 horas de un tren en el que viajaban cerca de 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua, por la que justo en ese momento circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.