Países europeos amenazados por Trump con aranceles por Groenlandia prometen permanecer unidos

Los ocho países europeos amenazados con aranceles por Donald Trump por oponerse a la ambición del presidente de Estados Unidos de tomar Groenlandia afirmaron este domingo que permanecerán unidos, antes de una reunión de emergencia de la UE para analizar cuál será la respuesta.

Los ocho países europeos que están en la mira de Estados Unidos para desplegar una misión militar en este territorio danés del Ártico esta semana, declararon en un comunicado conjunto este domingo que "permanecerán unidos".

Durante la jornada, varios dirigentes europeos criticaron la amenaza de Trump de imponer aranceles a los países europeos que se oponen a que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia y alertaron de que estas presiones socavan las relaciones transatlánticas.

Fuentes diplomáticas informaron que al final de la tarde comenzó una reunión de emergencia en Bruselas de los embajadores de los 27 países de la Unión Europea en la ciudad, donde están las principales sedes de las instituciones del bloque.

No hay expectativas de que del encuentro surjan anuncios, más bien la reunión busca que haya un intercambio de opiniones ante estas nuevas amenazas comerciales de Trump, que los dirigentes europeos afirman que implican un riesgo de entrar en una "espiral peligrosa".

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano insiste en querer tomar el control de la enorme isla, alegando motivos de seguridad nacional, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China.

En respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a Groenlandia para una misión de entrenamiento de esta semana.

Trump agitó el viernes la amenaza de aranceles y el sábado intensificó sus advertencias.

"Estos países están jugando a un juego extremadamente peligroso", escribió Trump en su red Truth Social.

Irritado por este despliegue de fuerzas militares de los europeos, Trump amenazó a estos países con imponerles nuevos aranceles hasta que "se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia".

Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían elevarse al 25% el 1 de junio.

Los ocho países preocupados respondieron en un comunicado conjunto afirmando que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral".

"Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía", añadieron, en relación a esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

"Chantaje"

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, alzaron el tono contra las amenazas de Trump.

El presidente de Francia señaló que tiene intención de solicitar que se active el Instrumento Anticoerción de la UE, cuya aplicación requiere una mayoría cualificada.

Este mecanismo está diseñado para luchar contra las amenazas económicas de miembros externos al bloque. Permite, entre otros, congelar el acceso a los mercados públicos europeos o bloquear determinadas inversiones.

Por su parte, Meloni aseguró haber hablado con Trump para trasladarle que, a su juicio, sus amenazas de imponer nuevas tasas aduaneras a varios países europeos son un "error".

El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, también calificó esas advertencias de "chantaje", en declaraciones al programa televisivo WNL Op Zondag.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, declaró durante una visita a Noruega que el orden mundial "tal y como lo conocemos" y el futuro de la alianza de la OTAN están en juego por esta amenaza de imponer aranceles.

"No tengo ninguna duda de que existe un fuerte apoyo europeo", aseguró el canciller, que afirmó que Europa es más fuerte cuando muestra su poderío "de forma colectiva".

Intercambio entre jefe de la OTAN y Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos.

Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para tomar una isla que es parte del territorio de uno de sus socios, Dinamarca.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este domingo que habló con Trump, "sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico".

"Seguiremos trabajando en esto y espero verlo en Davos a finales de esta semana", dijo Rutte en X

Miles de personas protestaron el sábado en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando "¡Groenlandia no está en venta!".

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.