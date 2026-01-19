Cuba expresa sus condolencias por el accidente de trenes de España

El Gobierno de Cuba expresó este lunes sus condolencias por el accidente ferroviario ocurrido en España, que ha causado hasta el momento 39 muertos y más de un centenar de heridos.

"Lamentamos profundamente el accidente ferroviario ocurrido en España, que ha provocado numerosos fallecidos y heridos", escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en la red social X.

Rodríguez manifestó "sentidas condolencias al Gobierno y pueblo español" y "en especial a los familiares y allegados de las víctimas" del accidente.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de la empresa Renfe que iba con destino a Huelva (sur), que también descarriló.

Como consecuencia de este siniestro, al menos 39 personas han fallecido y otras 43 permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores. Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor en la UCI.

Hasta el momento han sido atendidas 122 personas, de las que 79 han sido ya dadas de alta.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde Adamuz (sur de España) que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro.

Sánchez anunció un luto oficial de tres días, hasta el jueves a la medianoche, por esta tragedia.