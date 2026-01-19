Bruselas insiste en diálogo con Trump pero dice estar "preparada para responder" a amenaza arancelaria

La Comisión Europea ha avisado este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el bloque dispone de herramientas comerciales y está preparada para usarlas en caso de que Washington cumpla la amenaza de imponer aranceles adicionales a los ocho países que participaron en maniobras militares en Groenlandia, si bien ha afirmado que tanto Bruselas como los líderes de los 27 son partidarios del "diálogo" y evitar una "escalada" en el pulso comercial.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario encargado de Comercio, Olof Gill, quien ha subrayado que todas las opciones están sobre la mesa, pero que Bruselas no tomará ninguna decisión mientras prosiguen las consultas "en marcha" entre los líderes de la Unión Europea para calibrar la situación.

Varios de los mandatarios, de hecho, coincidirán esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), en donde se espera también la asistencia de Trump, aunque el equipo de Von der Leyen ha dicho que no hay previsto por el momento un encuentro entre la jefa del Ejecutivo comunitario y el presidente estadounidense.

"La Unión Europea tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder si se aplican los aranceles con los que ha amenazado (Estados Unidos). Utilizaremos esas herramientas según sea necesario y haremos todo lo necesario para proteger los intereses económicos de la UE", ha remachado el portavoz.

En todo caso, Gill ha apuntado que, de las consultas en curso entre los líderes de la UE, incluida la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, "se desprenden claramente que la prioridad es dialogar, no escalar la situación y evitar la imposición de aranceles; porque, en última instancia, ello perjudicará a los consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico".

Cumbre extraordinaria de los 27

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, de hecho, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una cumbre extraordinaria en Bruselas para coordinar la respuesta a Washington; una cita que se ha confirmado ya que tendrá lugar este jueves en la capital europea a partir de las 19:00 horas.

Entretanto, los servicios comunitarios evitan concretar los pasos a seguir que contemplan hasta que los contactos entre capitales concluyan y se confirme la amenaza de Trump y entran en vigor aranceles adicionales a partir del 1 de febrero para los ocho países señalados --Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia--.

"A veces, la forma más responsable de liderazgo es la moderación. El liderazgo responsable es lo que caracteriza a la presidenta von der Leyen y, de hecho, a la Unión Europea en su conjunto", ha defendido el portavoz del Ejecutivo comunitario, para evitar dar detalles.

En todo caso, el portavoz ha confirmado que la batería de aranceles que la Unión Europea diseñó el pasado año para responder al primer pulso arancelario de Trump, con impacto sobre un volumen de 93.000 millones de euros en importaciones estadounidenses al mercado comunitario, y que permanecen congeladas desde la tregua pactada en verano, se reactivarán de manera automática el próximo 7 de enero, salvo decisión contraria del bloque.

Otro de los instrumentos clave de que dispone la Unión Europea es el instrumento anticoerción creado para responder con sanciones ante amenazas de potencias extranjeras que buscan presionar económicamente a la Unión para forzar decisiones internas o cambios legislativas. Se trata de la medida más potente del bloque y nunca se ha utilizado hasta ahora, pero prevé un proceso de varias fases por lo que sus consecuencias no son inmediatas.

La gama de acciones de defensa previstas en este mecanismo --que el propio reglamento establece que deben ser el "último recurso" si fracasa el diálogo para buscar acuerdos que cesen la coerción-- van desde la imposición de restricciones a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios hasta limitaciones en los derechos de propiedad intelectual y en el acceso de inversión extranjera directa.