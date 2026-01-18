gaza
¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?
La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a poner en marcha su llamado Consejo de Paz para la Gaza de posguerra, y varios líderes internacionales han confirmado haber recibido invitaciones para integrarse.
Según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz, presidido por el propio Trump, un comité palestino de tecnócratas para administrar de forma provisional el territorio palestino y otro "consejo ejecutivo" que tendría un papel asesor.
Esta es la lista de las personas en los distintos comités:
Confirmado por la Casa Blanca
La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".
Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.
Los demás miembros son:
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
Steve Witkoff, negociador especial de Trump
Jared Kushner, yerno de Trump
Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido
Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional
Comité Nacional para la administración de Gaza: Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.
Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.
Consejo ejecutivo de Gaza: Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.
Steve Witkoff
Jared Kushner
Tony Blair
Marc Rowan
Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
Ali Al-Thawadi, diplomático catarí
General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto
Reem Al-Hashimy, ministra emiratí
Yakir Gabay, multimillonario israelí
Líderes que han dicho que fueron invitados a unirse
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
Javier Milei, presidente de Argentina
Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto
Rey Abdalá II de Jordania
Mark Carney, primer ministro de Canadá
Georgia Meloni, primera ministra de Italia
Edi Rama, primer ministro de Albania
Viktor Orbán, primer ministro de Hungría
Nicusor Dan, presidente de Rumanía
Nikos Christodoulides, presidente de Chipre