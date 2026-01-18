¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a poner en marcha su llamado Consejo de Paz para la Gaza de posguerra, y varios líderes internacionales han confirmado haber recibido invitaciones para integrarse.

Según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz, presidido por el propio Trump, un comité palestino de tecnócratas para administrar de forma provisional el territorio palestino y otro "consejo ejecutivo" que tendría un papel asesor.

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.

Esta es la lista de las personas en los distintos comités:

Confirmado por la Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".

Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.

Los demás miembros son:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Steve Witkoff, negociador especial de Trump

Jared Kushner, yerno de Trump

Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido

Marc Rowan, magnate financiero estadounidense

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial

Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

Comité Nacional para la administración de Gaza: Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.

Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.

Consejo ejecutivo de Gaza: Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair

Marc Rowan

Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro

Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

Ali Al-Thawadi, diplomático catarí

General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto

Reem Al-Hashimy, ministra emiratí

Yakir Gabay, multimillonario israelí

Líderes que han dicho que fueron invitados a unirse

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

Javier Milei, presidente de Argentina

Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto

Rey Abdalá II de Jordania

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Georgia Meloni, primera ministra de Italia

Edi Rama, primer ministro de Albania

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

Nicusor Dan, presidente de Rumanía

Nikos Christodoulides, presidente de Chipre