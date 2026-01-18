Ortega libera a decenas de presos políticos opositores en Nicaragua, tras presión de EE.UU.

El régimen de Nicaragua anunció durante el pasado fin de semana la liberación de "decenas" de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, su estrecho aliado.

La embajada de Washington en Managua aseguró el viernes en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas o desaparecidas".

ONGs y medios de comunicación nicaragüenses que trabajan desde el exilio en Costa Rica y Estados Unidos señalaron que los liberados son entre 20 y 30, y que entre ellos hay activistas opositores y líderes sociales críticos del gobierno.

"La dictadura de Nicaragua por un lado libera a prtesos que ya tenían mucho tiempo encarcelados y por otro encarcela a otros sólo por expresar su alegría por la captura de Maduro. Esto prueba su condición de moneda de cambio" ha dicho en RFI una fuente anónima de Unión de presos políticos de Nicaragua (UPPN).

En fotografías y videos difundidos por la prensa oficialista se observa a varios detenidos abrazados con familiares que fueron convocados para recibirlos. Otros muestran los documentos de excarcelación.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que trabaja también desde el exilio, contabilizaba hasta diciembre pasado 62 detenidos en Nicaragua. En un comunicado, el Mecanismo celebró la excarcelación.

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como copresidentes con poder absoluto y son incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos. Decenas de miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio, cientos fueron detenidos y sus propiedades expropiadas. Incluso, el gobierno despojó a muchos de su nacionalidad nicaragüense.

Un grupo de expertos de la ONU ha exigido que Ortega y Murillo respondan por "graves violaciones" de derechos humanos, incluidos "crímenes de lesa humanidad".