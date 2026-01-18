Medida cautelar habilita este domingo la convención del movimiento liderado por Correa

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017), consiguió este sábado una medida cautelar que habilita la realización de su convención nacional mañana, domingo, en el complejo deportivo Tohalli, en Manta, tras la revocatoria inicial del permiso por parte de la Intendencia de Policía.

"Gobierno hace otra vez el ridículo. Juez otorga medida cautelar y suspende la espuria y arbitraria decisión de la intendente de Manabí. ¡TODOS a la convención RC5!", escribió Correa en un mensaje en X, al que adjuntó el documento con la decisión del juez.

Será la segunda y última jornada de la convención nacional, que comenzó este sábado, en un colegio privado, con la instalación de mesas de trabajo para analizar temas como el fortalecimiento de la RC, el trabajo legislativo o la comunicación política, entre otros.

Esa reunión, a la que llegaron unos 500 delegados de la RC -según Correa- se realizó pese a que no se solicitaron los permisos correspondientes, según el subintendente de Policía en la provincia de Manabí y Comisario en funciones de Manta, Iván Zavala.

Nueva directiva

La elección de la nueva directiva de la RC es el tema central de la cita de mañana, cuyo permiso se había revocado inicialmente argumentando inconsistencias en la solicitud, extremo negado por el correísmo.

Los militantes elegirán a las autoridades de RC, a partir de una lista única, anunciada por Correa como "de consenso", y liderada por la expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, quien llegó el pasado martes a Ecuador tras casi seis años asilada en México.

Rivadeneira sucederá en el cargo a la excandidata presidencial Luisa González, quien consta en la lista para encargarse de asuntos vinculados a las relaciones internacionales.

La cita del movimiento, liderado por el exmandatario Correa, busca cerrar las brechas internas acumuladas en los últimos años dentro del movimiento, especialmente tras las derrotas en las segundas vueltas de las tres últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2021, 2023 y 2025.

Una de las bajas más destacadas en la RC es la de la prefecta de la provincia del Guayas (el mayor centro comercial y económico del país, su capital es Guayaquil), Marcela Aguiñaga, quien este mismo sábado reveló a la televisión Ecuavisa, que buscará la reelección en 2027 con su propia agrupación política.

"Siempre seré coherente con mis ideales y convicciones, y por supuesto, cualquier cosa (en temas ideológicos), será del centro a la izquierda", señaló Aguiñaga que apareció en un acto público ante miles de agricultores sin los colores o símbolos propios del correísmo (el espacio político que respalda a Rafael Correa).

Ante los agricultores dijo que "es necesario cerrar ciclos, ciclos partidistas".