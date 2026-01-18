Embajador de RD en España dice que FITUR fortalece imagen del país en los mercados internacionales

El embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful afirmó que la Feria Internacional de Turismo (FITUR) representa una plataforma esencial para fortalecer la imagen del país en los mercados internacionales, al tiempo que consolida su posicionamiento como destino líder del Caribe.

Al ser entrevistado por Moisés González, de Despertar Nacional, el diplomático destacó que FITUR permite, año tras año, exhibir la calidad, diversidad y competitividad de la oferta turística dominicana, así como reforzar alianzas estratégicas y atraer nuevas inversiones.

“Es una ventana privilegiada para reafirmar nuestro liderazgo en el Caribe y para proyectar una nación que evoluciona, innova y diversifica su identidad turística”, expresó.

Asimismo, el embajador resaltó que la participación de la República Dominicana en FITUR no solo se trata de mostrar sus atractivos turísticos, sino también de proyectar la riqueza cultural, gastronómica y natural del país, consolidando su imagen como un destino integral capaz de ofrecer experiencias únicas a visitantes de todo el mundo.

En ese contexto, el embajador felicitó el trabajo del presidente Luis Abinader como jefe del Gabinete de Turismo y del ministro David Collado por los logros alcanzados en materia turística, los cuales han contribuido a consolidar la imagen del país y a incrementar, año tras año, la llegada de visitantes internacionales.

Del 21 al 25 de enero, la República Dominicana participará en FITUR 2026, evento que reunirá a los principales actores de la industria turística mundial, contará con cerca de 60 coexpositores y desarrollará una intensa agenda de reuniones privadas de negocios, coordinada por el Ministerio de Turismo.

La delegación oficial dominicana estará encabezada por Collado, acompañado por Papo Bacalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), y Encarna Piñero, presidenta de la Asociación de Inversores Hoteleros de Ámbito Internacional (Inverotel), reafirmando la sólida alianza público-privada que ha sido clave en el crecimiento sostenido del sector.

La participación del país en FITUR 2026 contará además con el patrocinio de Banreservas, Banco Popular Dominicano y BHD León, entidades financieras que respaldan la estrategia de promoción internacional del turismo dominicano y la atracción de nuevas inversiones.

Con esta presencia en FITUR, la República Dominicana busca consolidar su liderazgo regional, fortalecer la llegada de nuevos mercados emisores y promover oportunidades de inversión que continúen dinamizando la economía nacional y la generación de empleos.