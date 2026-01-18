Las comparsas se toman Río de Janeiro a menos de un mes del Carnaval

Miles de personas bailaron este sábado al ritmo de los 'blocos', las divertidas comparsas callejeras que comenzaron a tomarse Río de Janeiro a menos de un mes del inicio oficial del carnaval, el principal evento festivo de esta ciudad brasileña.

Los blocos 'Folia do Largo do Sapé' y 'Ta Chegando a Hora', que arrastraron multitudes en populares barrios de la zona norte y la zona oeste de Río de Janeiro, fueron los primeros en desfilar de entre los 462 autorizados para animar las fiestas callejeras entre este sábado y el domingo 22 de febrero, cuando concluye el carnaval carioca.

Las dos comparsas, animadas por bandas musicales y pequeñas 'baterías' (orquestas de percusión), marcharon por diferentes calles seguidas por cientos de personas, muchas de las cuales luciendo los típicos disfraces de carnaval.

Pese a que estos dos blocos esperaron hasta el final de la tarde para iniciar sus desfiles, cuando ya han caído las temperaturas que llegan a 41 grados centígrados por estos días en Río de Janeiro, otros, que no están en la lista oficial de comparsas de la alcaldía, se tomaron las calles del centro de la ciudad en la mañana.

Fueron las comparsas 'O Loló de Ouro', que bajó desde la barriada que ocupa el cerro de la Concepción hasta la céntrica plaza Mauá, y 'Barulho de Ar Condicionado', que atrajo a centenas de personas en un desfile entre el barrio de Gloria y el centro.

Sus animados desfiles concluyeron sin incidentes pese a que no están autorizados por la alcaldía de Río de Janeiro, lo que impide que las autoridades les ofrezcan servicios auxiliares como atención médica, puestos de hidratación o sanitarios móviles.

Fueron 70 de estas comparsas 'no oficiales' las que anticiparon la fiesta y desfilaron el pasado 4 de enero por toda la ciudad.

A diferencia de las famosas 'escolas de samba', cuyos desfiles por el Sambódromo son la mayor atracción del carnaval de Río de Janeiro y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre, los blocos desfilen en la calle sin cobrar nada por su actuación.

El calendario oficial prevé que este año el carnaval carioca contará con 462 desfiles de comparsas de entre las 803 que solicitaron autorización para colocar sus banda en la calle.

El centro de Río concentrará el mayor número de presentaciones y desfiles, seguido por la zona más turística de la ciudad, que incluye los mundialmente famosos barrios de Copacabana e Ipanema.

La agenda incluye opciones para diferentes tipos de público que van desde infantiles y familiares, hasta grandes concentraciones tradicionales, que reúnen a más de un millón de asistentes, como el Cordão da Bola Preta, o los destacados 'megablocos', que son los de reconocidos artistas, como Anitta, que también reúnen multitudes.

La previsión de la municipalidad es que el carnaval de este año atraiga a unas ocho millones de personas, entre residentes y turistas, de las que seis millones bailarán al ritmo de las comparsas.

Tal movilización le garantizarán millonarios ingresos a la ciudad.

"El año pasado el Carnaval generó 5.700 millones de reales (1.065 millones de dólares o 919 millones de euros) para la economía carioca, y la expectativa es que este valor sea aún mayor" en 2026, asegura el presidente de la empresa municipal de turismo Riotur, Bernardo Fellows.