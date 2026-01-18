China mantiene en observación conflicto en Irán debido a intereses comerciales

Cuando Donald Trump declaró por primera vez, hace unos días, que en caso de una represión letal, el régimen iraní recibiría golpes muy serios, China salió de su reserva –muy tarde– y pidió un regreso a la calma, oponiéndose a cualquier interferencia, como "siempre".

Pero el presidente estadounidense pareció dar un paso serio el martes 13 de enero, ante el sombrío balance de víctimas en Irán. Considera abiertamente una nueva acción sobre el terreno, tras sus incursiones en Venezuela y en el mar.

Anunció de pasada, de manera "definitiva" e "inmediata", otros 25% en derechos aduaneros contra países que contravienen sus dictados respecto a Teherán. O sea China, el principal socio comercial de la República Islámica.

Pekín reaccionó de inmediato, afirmando que la República Popular "defendería resueltamente sus derechos e intereses legítimos", y recalcando su rechazo a cualquier operación militar externa. El gigante asiático afirma que está "siguiendo de cerca la evolución de la situación", manteniendo la posibilidad de utilizar "todas las medidas necesarias" para proteger la seguridad de sus nacionales.

Un aumento "bastante vertiginoso" en las exportaciones de petróleo iraní a China

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que China es miembro desde 2001, más de una cuarta parte del comercio iraní en 2024 fue con la actual segunda potencia mundial, con 18.000 millones de dólares en importaciones y 14.500 millones en exportaciones.

Mientras que Irán ha recibido maquinaria industrial, equipos electrónicos, coches y metales, los hidrocarburos y compuestos químicos representan ahora la mayor parte de las exportaciones a China. Grandes grupos como Sinopec extraen petróleo offshore en Irán. Según un analista citado por AFP, China seguía importando alrededor de 1,8 millones de barriles de petróleo iraní al día el otoño pasado.

China depende del petróleo para su economía. Es el mayor importador del mundo, y la República Islámica representa, si tomamos el umbral más bajo comúnmente aceptado, al menos una décima parte de sus importaciones, si no más.

Contactado por RFI, Théo Nencini, investigador especializado en relaciones sino-iraníes y adscrito al Instituto Católico de París y Sciences Po Grenoble, explica que los flujos varían "según el mes". "Aumenta con el Año Nuevo chino. En general, entre diciembre y enero —no siempre— los chinos importan un poco menos, y luego las importaciones suben justo después", indica.

"Desde el punto de vista chino, estamos alrededor del 11%, en lugar del 10%, de media. Y en cuanto a la cuota de exportaciones a China, desde el punto de vista de las exportaciones totales iraníes, estamos por encima del 90%, e incluso más bien del 94%-95%, aproximadamente, desde la primavera de 2023", precisa el analista.

En marzo de 2023, en Pekín, iraníes y sauditas restablecieron relaciones diplomáticas. "Desde ese momento", continúa Nencini, "hubo un aumento bastante vertiginoso en las exportaciones de petróleo iraní a China. La media hasta 2022 es de alrededor de 700 u 800.000 barriles al día. Luego sube a alrededor de 1,5 millones en 2025".

Los chinos "no se sienten atados" por las consecuencias del "snapback" europeo

¿Más del 90% de las exportaciones de Irán a China? El geopolitólogo Didier Chaudet, especialista en zonas de habla persa y en Asia del Sur, asociado con el Observatorio de Nueva Eurasia, explica a RFI por qué tales cantidades, que han sido especialmente complejas de establecer en los últimos años, son más que creíbles.

"Si miramos a los otros posibles clientes de Irán", dice, "nos enfrentamos a Estados que no tienen medios para un consumo abundante, por ejemplo, Afganistán actualmente, o Siria hasta la caída del régimen de Asad. Otros países no tienen voluntad política, por miedo a provocar la ira estadounidense, como Turquía".

Por su parte, los indios solo han expresado "un deseo de desafiar las sanciones estadounidenses" sobre el petróleo iraní desde 2025, prosigue el investigador. Y si los Emiratos Árabes Unidos también lo compran, "este aliado de los estadounidenses e israelíes no puede participar en una reventa masiva". China, concluye Chaudet, "es el único país con la voluntad política, la necesidad económica y la capacidad financiera para absorber la mayor parte del petróleo iraní".

El especialista señala que aproximadamente una cuarta parte del petróleo de la República Popular China acaba en lo que se llama "refinerías de té", pequeñas estructuras especializadas, independientes sobre el papel, a menudo en la provincia noreste de Shandong. Se sabe que compran y refinan crudo bajo sanciones, como las de Irán o Venezuela. Evitan circuitos financieros demasiado ligados al dólar.

Mientras están los BRICS+ y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), dos foros de los que Teherán es miembro, China está casi asumiendo. Sería una manera para ella de "criticar las últimas sanciones impuestas a Irán, que se consideran excesivas e incluso ilegales", analiza Didier Chaudet.

"Pekín quería dar a Irán seis meses más para poder iniciar un diálogo real sobre la cuestión nuclear. Pero los europeos han lanzado la reactivación de las sanciones, mediante el mecanismo de ‘snapback’, entre agosto y septiembre de 2025. Sin embargo, los chinos no se sienten obligados por estas sanciones", prosigue.

A sus ojos, comprar petróleo iraní, más allá de las necesidades, es también "una forma de ayudar al régimen para que pueda estabilizarse". "Hay muchos investigadores serios sobre Oriente Medio, en China, que saben que, si el régimen cae, el riesgo es que se convierta en una gran Siria en lugar de una gran Suecia", subraya Chaudet.

Desde la Guerra de los 12 Días, "fuentes concordantes afirman que los chinos han ayudado a los iraníes de otras maneras", concluye el experto, refiriéndose a transferencias en cantidades relativas de perclorato de sodio utilizadas, tras su procesamiento, en la composición de misiles de alcance medio. "No está en la lista de productos prohibidos por las sanciones de la ONU, así que no se ve afectado por ninguna sanción", precisa.

China tenía grandes esperanzas con el acuerdo nuclear con Irán de 2015, que fue roto por Donald Trump durante su primer mandato. Tras varios años de discusiones, Pekín finalmente alcanzó un acuerdo extraordinario con Teherán en 2021, tras la llegada al poder de Joe Biden en Washington, prometiendo en ese momento hasta 400.000 millones en inversiones chinas durante 25 años.

Dos países muy separados pero conectados desde tiempos inmemoriales, al menos desde el siglo 7

Emmanuel Lincot, profesor del Instituto Católico de París y director de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), insiste en que el acuerdo comercial de 2021, anunciado entre la República Popular China y su homólogo islámico en Irán, fue en su momento "sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales".

Por cierto, si su concretación financiera no es verificable, a fortiori debido al contexto que ha cambiado radicalmente una vez más en Washington, "este acuerdo ha ido acompañado de acuerdos de cooperación militar que, nuevamente en los últimos días, han resultado en maniobras militares conjuntas tanto chinas, iraníes como rusas frente a la costa de Sudáfrica".

China e Irán se conocen desde hace mucho tiempo, dice el investigador, que cita el caso de Peroz, un gobernante iraní sasánida del siglo 7 que se refugió en la corte china de Xi'an, frente a los invasores árabe-musulmanes. Un "gran caso generalmente retomado por ambas propagandas, una base común, una garantía de la anterioridad probada de las relaciones culturales e incluso políticas", señala Lincot.

En 1405, Tamerlán quiso marchar sobre China, derrocar a la dinastía Ming y restaurar el dominio de los mongoles. Pero muere. Ese mismo año, el almirante Zheng He emprendió el primero de sus viajes en alta mar, a miles de millas de China; más tarde, su "Gran Flota" navegó por primera vez hacia Ormuz, frente a la actual Bandar Abbas.

Si en el siglo 19 Irán no interesaba a China, que estaba ocupada con su propia "humillación", después de 1979, "en el contexto de la rivalidad entre los hermanos comunistas chinos y soviéticos, Pekín no se preocupó por la ideología y fue pragmático", "mucho más rápido" en reconocer al régimen teocrático iraní que la URSS, enredada en su guerra en Afganistán. "China había reconocido el régimen del Sha a principios de los años 70", dice nuestro interlocutor.

"A partir de entonces, el régimen iraní siempre ha estado agradecido por el hecho de que la China comunista fue prácticamente el único país que lo apoyó durante la guerra con Irak, de 1981 a 1988. Y debido al hecho mismo de la retirada de Occidente y el embargo estadounidense a Irán, todo esto ha facilitado enormemente los intereses chinos", indica Lincot.

Incluso hoy, Irán sigue siendo una parte importante de las antiguas rutas marítimas y terrestres de la seda, las especias y, por tanto, de las "Nuevas Rutas de la Seda" de Xi Jinping. "Este es la pieza que falta para China para conectar Asia Central con el Golfo Pérsico", señala el analista

"Más de una vez, como sabemos, en relación con la crisis de Yemen en particular, China ha logrado reconciliar a sus hermanos enemigos, es decir, Irán y Arabia Saudita, con quienes las relaciones, especialmente en el sector petrolero, son muy buenas. Esto forma parte de una estrategia global implementada por China, que no tiene en cuenta de ninguna manera las rivalidades y percepciones a menudo culturalistas entre chiitas y sunitas", dice Emmanuel Lincot.

Hasta ahora, China ha estado en una posición de fuerza en Oriente Medio, observa. Pero las amenazas de Donald Trump y, en el futuro, las de Israel, pueden "cambiar las reglas del juego". "El primer disparo de advertencia no fue Venezuela, sino la caída del régimen de Bashar al-Asad en Siria", indica.

La cara opuesta del principio de no intervención al estilo chino en la República Islámica de Irán: un apoyo relativo

El material ruso de los venezolanos no ha estado a la altura, se elogió públicamente el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth tras el secuestro de Nicolás Maduro. ¿Es igual en Irán? "Cada vez hay más una diferencia real en la visión iraní entre los rusos por un lado y los chinos por otro", dice Didier Chaudet. "Los rusos no han cumplido con el apoyo esperado, a pesar de la alineación de Teherán con el Kremlin en la cuestión ucraniana", agrega.

"Los chinos nunca han hecho promesas ‘a la manera rusa’, pero ahora cuentan con armamento militar que ha demostrado ser bueno, especialmente durante las últimas tensiones indo-pakistaníes, en mayo de 2025. A largo plazo, China podría reemplazar a los rusos como actor principal en materia de seguridad en Irán, si la República Islámica mantiene su posición", considera.

Pero, añade, Pekín no está "en una lógica de apoyo absoluto": "Cuando miramos fuentes en línea, nos damos cuenta de que los chinos son conscientes de las debilidades del régimen. Y, sobre todo, no son receptivos al discurso iraní que pide más ayuda a China. Es un socio, sin duda, pero no está en el corazón de los intereses nacionales. China no entrará en conflicto con Washington para salvar a Teherán".

El equilibrio es sutil: "Muy claramente, en China, el análisis que más a menudo se encuentra en los medios nos recuerda que la causa de las tensiones actuales son factores económicos internos. Esto es, por supuesto, una crítica a las sanciones estadounidenses, sobre todo. Pero también es una crítica indirecta a la gestión económica de las autoridades. Los chinos insisten en que el cambio de régimen sostenido desde fuera solo puede verse negativamente, pero subrayan que el país no debería desestabilizarse tan fácilmente", subraya Chaudet.

¿Quién tiene interés en probar sus sistemas de armas en Irán? Quizá Estados Unidos, según Emmanuel Lincot. Aunque los métodos de Teherán sean diferentes a los de Pekín, "Irán es un lugar experimental para rusos y chinos en el ámbito de la cibervigilancia, y probablemente esta sea una de las razones por las que todas las revueltas de los últimos años han fracasado. Dicho esto, vimos en junio pasado que cuando los estadounidenses, siguiendo a los israelíes, bombardearon Irán, no hubo respuesta".

¿Pueden las crisis en Venezuela e Irán demostrar la ineficacia de las armas chinas?, se pregunta el investigador. Si fuera realmente el caso, "sería un problema para China como cuarto mayor exportador de armas del mundo". De ahí a imaginar a Estados Unidos llevando a cabo operaciones en el mar en medio de un "collar de perlas", según la expresión usada en Estados Unidos para describir el sistema chino desplegado para proteger sus envíos de hidrocarburos desde Oriente Medio, solo hay un paso, que algunos observadores están dando ahora.

Los chinos tienen un interés "fundamental" en el continuo flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz

"Los chinos están esperando. Están esperando a ver cómo reacciona cada uno ante esta coyuntura. Porque cada coyuntura presenta un factor de novedad", comenta Théo Nencini.

"Visto desde Pekín, esto es un precedente, incluso una oportunidad. Creo que a los chinos no les interesa la caída del régimen. Pero creo que ya se están organizando para compensar una posible desestabilización de la situación en Irán, especialmente porque la violencia de la represión ha subido un nivel respecto a 2022. Los chinos tienen un interés fundamental en asegurar que el petróleo siga fluyendo a través del Estrecho de Ormuz. En total, esto representa alrededor del 45% de sus suministros de crudo", prosigue.

Las monarquías del Golfo, los turcos e incluso los estadounidenses, a corto plazo, pueden no tener mucho interés en el colapso de la República Islámica. Con bastante cinismo, la idea de que Irán o bien se convierta en "un Irak a la décima potencia" o bien "resurja económicamente de sus cenizas" podría resultar incómoda, observa el investigador.

Los mercados petroleros están examinando la evolución de la situación hora tras hora. La posibilidad de que China dejara de importar petróleo iraní hizo que los precios subieran el martes. "Queda por ver si esta amenaza arancelaria secundaria será suficiente para alejar a China del petróleo iraní", comentaron analistas citados por AFP. Recuerdan que Washington y Pekín han alcanzado una tregua comercial y que Estados Unidos podría querer evitar una mayor escalada. A menos, claro, que el objetivo del presidente estadounidense sea llevar su ventaja al máximo, apretando un poco más la soga, aunque eso signifique fortalecer la imagen estable del poder chino frente a todos estos disturbios.

El futuro cercano dirá si estos elementos influyen o no en la mente de Donald Trump, cuyo único límite, dijo, es solo su propio "sentido moral", además, por supuesto, de los plazos electorales y otros asuntos internos que hay que gestionar.