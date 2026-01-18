Chile decreta estado de catástrofe por incendios en el sur del país

El presidente de Chile Gabriel Boric decretó la madrugada del domingo estado de catástrofe en dos regiones del sur del país por los incendios forestales que afectan la zona y que provocaron la evacuación de unas 20.000 personas.

Brigadistas forestales combaten 19 incendios a lo largo del país, 12 de ellos en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

"Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles", informó el mandatario en un publicación en X.

No se ha entregado todavía un informe de posibles víctimas ni viviendas afectadas.

Según imágenes divulgadas por la televisión local, las llamas afectaron zonas pobladas, especialmente en los municipios de Penco y Lirquen, en la región del Biobío, donde viven cerca de 60.000 personas.

También se registraron autos quemados en las calles.

"La zona de Penco y todo el sector de Lirquen es el más crítico y donde se han realizado más evacuaciones. Calculamos que unas 20 mil personas fueron evacuadas", declaró Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en una entrevista al canal Mega.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente al país, especialmente en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.

El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por los incendios, de acuerdo a cifras oficiales.