Alrededor de 388 millones de cristianos viven expuestos a persecuciones en Nigeria

"Es un aumento de 8 millones con respecto a 2024", afirmó David Haemerlin, director general de Puertas Abiertas Francia y Bélgica, en una rueda de prensa en París. Se trata de "un nivel récord", añadió.

"No significa que 388 millones de cristianos sean perseguidos directamente, sino que viven en regiones con fuerte persecución", precisa la oenegé protestante.

La asociación católica Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) estimó en noviembre que "413 millones de cristianos viven en países donde no se respeta la libertad religiosa y 280 millones están directamente expuestos a la persecución".

En el período comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, Puertas Abiertas ha contabilizado 4.849 cristianos muertos, 4.712 detenidos y 3.632 iglesias atacadas.

Además "22.702 cristianos se vieron obligados a huir de su país" debido a la persecución, añade el informe, que también destaca 4.055 casos de violencia sexual.

Corea del Norte, donde "creer en Dios se considera una traición al régimen", sigue encabezando la lista, seguido de Somalia, donde los conversos viven de forma "clandestina", y Yemen, especifica el informe.

"Desde 2015, África subsahariana es la principal región del mundo donde los cristianos son asesinados por su fe", con un total de 4.491, afirma la oenegé.

Un millar de iglesias fueron atacadas en Nigeria, así como en China, que intensifica su política para "domesticar" el cristianismo, agrega.

India es el país donde se detuvo al mayor número de cristianos (2.192), en aplicación de "leyes anticonversión".

Siria pasó por su parte del puesto 18 al 6 en el índice de esta oenegé.

Algunos conservadores estadounidenses se hicieron eco el año pasado de estas cifras. El presidente Donald Trump amenazó incluso con intervenir militarmente en Nigeria debido a la persecución de los cristianos, acusaciones rechazadas por las autoridades nigerianas y por investigadores.

La oenegé asegura que solo contabiliza los casos en los que puede verificar que las persecuciones van dirigidas a cristianos.

Si la violencia "no está relacionada con su fe" o si "sufren de la misma manera que el resto de la población", entonces "no consideramos que se trate de persecución", sostiene.