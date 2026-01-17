Trinidad y Tobago asegura que EE.UU. no violó "ninguna ley internacional" en el Caribe

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, defendió este viernes las acciones de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el Caribe y aseguró que ese país "no infringió ninguna ley internacional", además, reiteró su apoyo a Washington.

"Seguimos centrados en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y hoy no me disculpo por estar del lado de nuestro socio comercial más antiguo, el líder del mundo libre en este hemisferio. Hoy no me disculpo y estoy contenta", subrayó en una rueda de prensa Persad-Bissessar al resumir los logros de su Administración desde que asumió el cargo en abril del año pasado.

A su juicio, "no se infringió ninguna ley internacional cuando se sacó a esas personas en sus barcos, traficando, traficando con personas, drogas y niños, para combatir el crimen transnacional".

Estas declaraciones se produjeron después de que la oposición trinitense criticara el apoyo del Gobierno a Estados Unidos y denunciara que viola la ley internacional con sus ataques a embarcaciones en la región.

Trinidad y Tobago, país próximo a la costa venezolana, dio su respaldo al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, instaló un radar y recibió el jueves mismo dos aviones militares del país norteamericano, lo que despierta temores al uso del territorio de cara a alguna intervención en América Latina.

EE.UU. afirmó a principios de enero haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses, y confirmó el último día del año un ataque contra tres lanchas que, al igual que las demás, vinculó con el narcotráfico.

