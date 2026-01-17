"Groenlandia para los groenlandeses", miles piden que Trump se aleje de su tierra

Miles de personas salieron a las calles en Copenhague este sábado para protestar contra las aspiraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene su intención de apropiarse de Groenlandia.

Bajo un cielo gris, los manifestantes, con banderas de Groenlandia y Dinamarca, formaron una marea roja y blanca en la plaza del ayuntamiento de la capital danesa, constataron periodistas de AFP.

Exhibían pancartas con lemas como "Estados Unidos ya tiene suficiente hielo" o "Make America Go Away" (Haz que Estados Unidos se largue), parafraseando el eslogan de Trump "Haz que Estados Unidos sea grande otra vez".

También fueron convocadas protestas en otras ciudades del país escandinavo.

"Para mí es importante estar aquí, porque esto trata del derecho del pueblo groenlandés a decidir su propio futuro. No podemos dejarnos intimidar por un Estado, ni siquiera por un aliado. Es una cuestión de derecho internacional", dijo a AFP Kirsten Hjoernholm, de 52 años, empleada de la ONG Action Aid Dinamarca, que acudió a la manifestación en Copenhague.

Los organizadores - Uagut, el movimiento ciudadano "¡Manos fuera de Groenlandia! y el colectivo Inuit, que agrupa a varias asociaciones locales groenlandesas - buscan aprovechar la presencia de una delegación del Congreso estadounidense en Copenhague para hacer oír sus voces.

Desde que volvió al poder hace un año, Trump ha reiterado en varias ocasiones su ambición de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo danés estratégico y poco poblado. Ha dicho que lo conseguiría "de una manera u otra", según él para frenar el avance ruso y chino en el Ártico.

Uno de sus asesores, Stephen Miller, volvió a reafirmar el viernes el interés de Estados Unidos por Groenlandia.

"Groenlandia es tan grande como una cuarta parte de Estados Unidos. Dinamarca, sin faltarle al respeto, es un país pequeño, con una economía pequeña y un ejército pequeño. No puede defender Groenlandia", declaró en Fox News.

El miércoles se celebró una reunión en Washington, donde las autoridades danesas concluyeron que, por ahora, no es posible alcanzar un acuerdo con los dirigentes estadounidenses.

Mientras tanto, varios líderes europeos expresaron su respaldo a Dinamarca, miembro fundador de la OTAN, y una misión militar europea fue enviada a Groenlandia para tareas de exploración.

El viernes, Trump advirtió que impondría aranceles a los países que no respalden sus planes respecto a Groenlandia.

"Bajo presión"

"Los acontecimientos recientes han puesto bajo presión a Groenlandia y a los groenlandeses, tanto en la isla como en Dinamarca", señaló Julie Rademacher, presidenta del movimiento Uagut, en un comunicado enviado a AFP.

"Cuando las tensiones suben y la gente está en alerta, corremos el riesgo de generar más problemas que soluciones", advirtió.

También se lanzó una convocatoria para manifestar en Nuuk, la capital de Groenlandia.

En la página de Facebook del evento, unas 900 personas señalaron que planeaban participar, en un territorio que cuenta con alrededor de 57.000 habitantes.

Según una encuesta de enero de 2025, el 85% de los groenlandeses rechaza la idea de ser parte de Estados Unidos.

Este sábado, durante su último día de visita en Copenhague, la delegación bipartidista del Congreso estadounidense expresó su respaldo a Dinamarca y Groenlandia.

El senador demócrata Chris Coons, quien encabeza la delegación, destacó ante la prensa los "225 años" de alianza con Dinamarca. Afirmó además que "no hay amenazas inmediatas" que pongan en riesgo a Groenlandia.

"Pero sí compartimos preocupaciones reales sobre la seguridad en el Ártico en el futuro", añadió, y subrayó la necesidad de "explorar formas de invertir mejor en la seguridad del Ártico".