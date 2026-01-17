Jueza limita poderes de agentes de inmigración en estado de Minnesota

Una jueza federal de Estados Unidos impuso este viernes restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus "tácticas agresivas".

La tensión se ha elevado en ese estado del país tras la muerte la semana pasada de una mujer estadounidense que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La jueza Katherine Menendez ordenó a los agentes no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.

Y le dio un plazo al Departamento de Seguridad Nacional, de quien depende el ICE, un plazo de 72 horas para cumplir con el fallo.

Mineápolis ha sido el foco de las manifestaciones en el país, luego de que el 7 de enero un agente del ICE disparara contra Renee Nicole Good, de 37 años, después de que le ordenara bajarse de su vehículo.

Dos días después de la muerte de Good, un agente federal disparó e hirió a un venezolano, también en Mineápolis.

En una movida legal por separado, CBS News reportó que el Departamento de Justicia investiga al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por impedir el trabajo de los agentes en medio de las manifestaciones por estos hechos.

La investigación podría agravar aún más el enfrentamiento entre las autoridades locales y la Casa Blanca.

Walz y Frey han hecho múltiples llamados para que haya protestas pacíficas contra las redadas de inmigración en el estado. La Casa Blanca los ha acusado de "provocar la violencia".

"Se trata de un intento evidente de intimidarme por defender a Mineápolis, a las fuerzas del orden locales y a los residentes contra el caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestra ciudad", escribió Frey el viernes en la red social X.

Walz dijo que el gobierno de Trump decidió investigar a otros demócratas que se han pronunciado en contra de las políticas del presidente e hizo referencia al caso de Good.

"La única persona que no está siendo investigada por el asesinato de Renee Good es el agente federal que le disparó", lanzó el gobernador en X.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, la fiscal general Pam Bondi escribió el viernes en redes sociales: "Un recordatorio para todos los habitantes de Minnesota: nadie está por encima de la ley".

Trump descarta Ley de Insurrección

El presidente estadounidense dijo que consideraba invocar la Ley de Insurrección ante las protestas contra las redadas migratorias en Minnesota. Pero el viernes dio marcha atrás.

"Si fuera necesario, la usaría. No creo que haya ninguna razón para usarla en este momento", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre la ley que permite el despliegue de soldados en territorio estadounidense.

En un incidente aparte, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó el viernes que Heber Sánchez Domínguez, un mexicano de 34 años, murió el miércoles mientras estaba en custodia del ICE.

Sánchez estaba recluido en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, en Clayton (Georgia), había indicado el Consulado General de México en Atlanta, que pidió esclarecer las circunstancias.

Al menos cuatro personas han muerto estando en custodia de la agencia en lo que va del año, según los datos del ICE.

El miércoles, la familia de Renee Good anunció que habían contratado los servicios de una firma legal para investigar la muerte con miras a iniciar acciones legales contra el agente y el gobierno.

Los abogados exigieron el jueves que las autoridades oficiales -incluyendo al agente que disparó contra Good- conserven los registros y las pruebas relacionadas con el incidente.