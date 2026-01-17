Delcy Rodríguez ha estado en el radar de la DEA durante años, según AP

Cuando el presidente Donald Trump anunció la audaz captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, retrató al vicepresidente y asesor de larga data del hombre fuerte como el socio preferido de Estados Unidos para estabilizar a Venezuela en medio de un flagelo de drogas, corrupción y caos económico.

Lo que no se mencionó fue la nube de sospecha que rodeó durante mucho tiempo a Delcy Rodríguez antes de que asumiera como presidenta interina de la asediada nación a principios de este mes.

De hecho, Rodríguez ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos durante años y en 2022 incluso fue etiquetado como un "objetivo prioritario", una designación que la DEA reserva para sospechosos que se cree que tienen un "impacto significativo" en el tráfico de drogas, según registros obtenidos por The Associated Press y más de media docena de funcionarios policiales estadounidenses actuales y anteriores.

La DEA ha recopilado un detallado archivo de inteligencia sobre Rodríguez que data al menos de 2018, según los registros, catalogando a sus asociados conocidos y acusaciones que abarcan desde narcotráfico hasta contrabando de oro. Un informante confidencial declaró a la DEA a principios de 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en el balneario caribeño de Isla Margarita "como fachada para blanquear dinero", según los registros. Tan recientemente como el año pasado, se la vinculó con el presunto sicario de Maduro, Alex Saab , a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de lavado de dinero.

El gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Cabe destacar que, para el círculo íntimo de Maduro, no figura entre los más de una docena de funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico junto con el presidente destituido.

El nombre de Rodríguez ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA, varias de las cuales siguen en curso, involucrando a agentes en oficinas locales desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York, según supo AP. AP no pudo determinar el enfoque específico de cada investigación.

Tres agentes actuales y anteriores de la DEA que revisaron los registros a pedido de AP dijeron que indican un intenso interés en Rodríguez durante gran parte de su mandato como vicepresidenta, que comenzó en 2018. No estaban autorizados a discutir las investigaciones de la DEA y hablaron bajo condición de anonimato.

Los registros revisados por AP no aclaran por qué Rodríguez fue elevado a "objetivo prioritario", una designación que requiere documentación exhaustiva para justificar recursos de investigación adicionales. La agencia tiene cientos de objetivos prioritarios en cualquier momento, y tener esta designación no implica necesariamente una acusación penal.

“Estaba en ascenso, así que no sorprende que se convirtiera en un objetivo prioritario debido a su cargo”, dijo Kurt Lunkenheimer, exfiscal federal en Miami que ha llevado múltiples casos relacionados con Venezuela. “El problema es que cuando la gente habla de ti y te conviertes en un objetivo prioritario, hay una diferencia entre eso y las pruebas que sustentan una acusación”.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a los correos electrónicos solicitando comentarios.

La DEA y el Departamento de Justicia de EE. UU. tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios. Al preguntársele si el presidente confía en Rodríguez, la Casa Blanca remitió a AP a las declaraciones previas de Trump sobre una "muy buena conversación" que tuvo con la presidenta interina el miércoles, un día antes de que ella se reuniera en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe .

Casi inmediatamente después de la captura de Maduro, Trump comenzó a elogiar a Rodríguez, y la semana pasada se refirió a ella como una "persona estupenda", en estrecho contacto con funcionarios en Washington, incluido el Secretario de Estado, Marco Rubio.

El interés de la DEA en Rodríguez surge en un momento en que Trump ha buscado instalarla como la administradora de los intereses estadounidenses para navegar en una Venezuela volátil post-Maduro, dijo Steve Dudley, codirector de InSight Crime, un grupo de expertos centrado en el crimen organizado en las Américas.

“El actual gobierno venezolano es un régimen híbrido delictivo. La única manera de alcanzar una posición de poder en el régimen es, como mínimo, instigando actividades delictivas”, dijo Dudley, quien ha investigado Venezuela durante años. “Esto no es un fallo del sistema. Es el sistema”.

Esos sentimientos fueron compartidos por la líder opositora María Corina Machado, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca el jueves en un intento de presionar para obtener más apoyo estadounidense a la democracia venezolana.

“El sistema de justicia estadounidense tiene suficiente información sobre ella”, dijo Machado, refiriéndose a Rodríguez. “Su perfil es bastante claro”.

Rodríguez, de 56 años, se abrió camino hasta la cúspide del poder en Venezuela como fiel colaboradora de Maduro, con quien comparte una profunda inclinación izquierdista, derivada de la muerte de su padre socialista bajo custodia policial cuando ella tenía tan solo 7 años. A pesar de culpar a Estados Unidos por la muerte de su padre, trabajó incansablemente, siendo ministra de Asuntos Exteriores y posteriormente vicepresidenta, para atraer la inversión estadounidense durante el primer gobierno de Trump, contratando a cabilderos cercanos a Trump e incluso ordenando a la petrolera estatal que donara 500.000 dólares a su comité inaugural.

La ofensiva de seducción fracasó cuando Trump, impulsado por Rubio, presionó a Maduro para que celebrara elecciones libres y justas. En septiembre de 2018, la Casa Blanca sancionó a Rodríguez, describiéndola como clave para el control del poder de Maduro y su capacidad para consolidar su régimen autoritario. Anteriormente, también había sido sancionada por la Unión Europea.

Pero esas acusaciones se centraron en su amenaza a la democracia de Venezuela, no en ninguna supuesta participación en actos de corrupción.

“Venezuela es un estado fallido que apoya el terrorismo, la corrupción, los abusos de derechos humanos y el narcotráfico en las más altas esferas. Este análisis no tiene nada de político”, afirmó Rob Zachariasiewicz, veterano exagente de la DEA que dirigió investigaciones sobre altos funcionarios venezolanos y ahora es socio director de Elicius Intelligence, una firma especializada en investigaciones. “Delcy Rodríguez ha formado parte de esta organización criminal”.

Los registros de la DEA a los que tuvo acceso AP ofrecen una visión sin precedentes del interés de la agencia en Rodríguez. Gran parte de este interés provenía de la División de Operaciones Especiales, la misma unidad con sede en Virginia que colaboró con los fiscales en Manhattan para acusar a Maduro.

Uno de los registros cita a un informante confidencial anónimo que vincula a Rodríguez con hoteles en la Isla de Margarita que presuntamente se utilizan como fachada para lavar dinero. La AP no ha podido confirmar la información de forma independiente.

Estados Unidos ha considerado desde hace tiempo esta isla turística, al noreste de Venezuela continental, como un centro estratégico para las rutas del narcotráfico hacia el Caribe y Europa. Numerosos narcotraficantes han sido arrestados o se han refugiado allí a lo largo de los años, incluyendo representantes del cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los registros también indican que los federales estaban investigando la participación de Rodríguez en contratos gubernamentales otorgados al aliado de Maduro, Saab, investigaciones que siguen en curso incluso después de que el presidente Joe Biden lo indultara en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros por estadounidenses encarcelados en Venezuela.

El empresario colombiano se convirtió en uno de los principales intermediarios de Venezuela cuando las sanciones estadounidenses le impidieron el acceso a divisas y a la banca occidental. Fue arrestado en 2020 por cargos federales de lavado de dinero mientras viajaba de Venezuela a Irán para negociar acuerdos petroleros que ayudaron a ambos países a eludir las sanciones.

Los registros de la DEA también indican el interés de los agentes en la posible participación de Rodríguez en presuntos acuerdos corruptos entre el gobierno y Omar Nassif-Sruji, hermano de su pareja de muchos años, Yussef Nassif. Nassif-Sruji y Nassif no respondieron a los correos electrónicos ni a los mensajes de texto en busca de comentarios.

Las empresas registradas por los dos hermanos en Hong Kong recibieron más de 650 millones de dólares en contratos del gobierno venezolano entre 2017 y 2019 para importar alimentos y medicamentos para diálisis, según copias de los contratos obtenidos en 2021 por el medio de periodismo de investigación venezolano Armando.info .

En conjunto, las investigaciones de la DEA ponen de relieve cómo se ha ejercido el poder durante tanto tiempo en Venezuela, considerada el tercer país más corrupto del mundo por Transparencia Internacional. Para Rodríguez, también representan una especie de espada afilada sobre su cabeza, lo que refuerza la amenaza de Trump, poco después del derrocamiento de Maduro, de que pagaría un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro, si no se sometía. El presidente añadió que quería que ella proporcionara a Estados Unidos acceso total a las vastas reservas de petróleo y otros recursos naturales del país.

“El solo hecho de haber liderado un régimen altamente corrupto durante más de una década justifica que sea un objetivo prioritario de investigación”, declaró David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que ha estudiado Venezuela durante tres décadas. “Sin duda, ella lo sabe, y eso le da al gobierno estadounidense influencia sobre ella. Podría temer que, si no cumple con las exigencias de la administración Trump, podría acabar siendo acusada como Maduro”.