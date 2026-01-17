UE-Mercosur, extensa zona de libre comercio

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludaron el viernes el inminente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea como un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo.

Luego de más de veinte años de negociaciones, el tratado que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo se firmará el sábado en Asunción.

Ambos bloques representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas.

Pero el pacto enfrenta la resistencia de agricultores y ganaderos de algunos países europeos, que se han movilizado en fuertes protestas.

Tras sostener una reunión en Río de Janeiro, Lula, uno de sus más férreos impulsores, dijo en una comparecencia conjunta ante la prensa que el pacto "es bueno" para ambos bloques, pero "es muy bueno, sobre todo, para el mundo democrático y para el multilateralismo".

Para Von der Leyen, el acuerdo "envía un mensaje contundente: este es el poder de la cooperación y la apertura".

"Así es como creamos verdadera prosperidad", agregó la alta funcionaria europea, quien hizo una parada en Brasil para reunirse con Lula en su camino a Asunción.

El acuerdo ocurre en medio de la incertidumbre mundial por las políticas proteccionistas y las amenazas de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump amenazó el viernes con aranceles a los países que no respalden sus aviones de anexión de Groenlandia.

En medio de ese contexto, Lula dijo que la cooperación con la Unión Europea iba "más allá de la dimensión económica".

"La Unión Europea y el Mercosur comparten valores como el respeto a la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos", subrayó el mandatario izquierdista en su declaración.

Resistencia en Europa

En la firma estarán el presidente anfitrión, Santiago Peña, y el uruguayo, Yamandú Orsi. También se espera que acuda el argentino Javier Milei, aunque su presencia aún no fue confirmada.

Lula no asistirá al encuentro. Según el gobierno brasileño, la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y Asunción invitó a última hora a los presidentes.

Desde que volvió al poder en 2023, Lula ha sido un gran promotor de este acuerdo que abrirá mercados para el gigantesco agronegocio brasileño.

Von der Leyen defendió que "multiplicará las oportunidades como nunca antes, con acceso mutuo a mercados estratégicos, reglas claras y predecibles, estándares comunes y cadenas de suministro que se convertirán en autopistas para la inversión".

Para Brasil representa una oportunidad de expandir sus exportaciones de carne, soja, arroz, café y demás productos a Europa, un cambio de abrir su mercado a vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos, entre otros.

No obstante, los sectores europeos perciben con temor la llegada de productos de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.

Pese a la resistencia de estos sectores, y con el voto en contra de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, la UE aprobó el acuerdo el 9 de enero.

El Consejo Europeo, que reúne a los gobiernos de los Estados miembros, autorizó por medio de una votación a que la Comisión Europea avance con el tratado.

La aprobación en el Consejo era el último paso previo a la firma que tendrá lugar en Paraguay.

Elogios a Lula

Von der Leyen no ahorró elogios para Lula, de quien dijo que es "el liderazgo que necesitamos en el mundo actual".

"Usted es un líder profundamente comprometido con los valores que apreciamos: la democracia, el orden internacional basado en normas y el respeto. Respeto por nuestro planeta, respeto por las comunidades y respeto por las naciones hermanas", declaró.

Más allá del acuerdo UE-Mercosur, Von der Leyen dijo que Europa y Brasil están avanzando hacia un acuerdo "muy importante" sobre minerales críticos, con proyectos de inversión conjunta en litio, níquel y tierras raras.

"Esto es clave para nuestra transición digital y limpia, así como para nuestra independencia estratégica en un mundo donde los minerales tienden a convertirse en un instrumento de coerción", sostuvo.