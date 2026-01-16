Zelenski le recalca a Trump: Ucrania "nunca ha sido, ni será" obstáculo para la paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el país "nunca ha sido, ni será" un obstáculo para la paz, por lo que ha pedido mantener la presión sobre Rusia, después del presidente estadounidense, Donald Trump, acusar al mandatario ucraniano de demorar el acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Ucrania nunca ha sido ni será un obstáculo para la paz. Son los misiles rusos, los 'shaheds' y los intentos de Rusia de destruir Ucrania los que demuestran claramente que lo que busca no son acuerdos en absoluto", ha señalado el presidente ucraniano en un mensaje a la población ucraniana recogido por su oficina.

En este sentido, ha señalado que la falta de electricidad durante "20 o 30 horas" es a causa de los ataques de Rusia, "y cuando los ataques rusos tienen como objetivo destruir nuestro sistema energético y a nuestro pueblo, es a Rusia a quien hay que presionar".

Este mensaje viene a responder los últimos ataques de Trump, quien en una entrevista con la agencia Reuters, volvió a criticar al líder ucraniano por lo que considera una posición dilatoria en las conversaciones para el fin de la guerra.

Las palabras de Trump encontraron el apoyo del Kremlin cuyo portavoz, Dimitri Peskov, insistió en que la postura de Moscú se ha mantenido "coherente" desde el comienzo y que, en cambio, "la situación empeora día a día para el régimen de Kiev", por lo que el mandatario ucraniano tiene menos "margen de maniobra" y debe "asumir sus responsabilidades".