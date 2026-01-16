Venezuela libera a siete extranjeros de distintas nacionalidades, presos por Nicolás Maduro

Las autoridades de República Checa han confirmado este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, al tiempo que ha informado que fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

En rueda de prensa en Praga, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, han confirmado la liberación de Darmovzal "tras varias semanas de intensas negociaciones", y han explicado que un avión checo ha sido movilizado para repatriarle.

"Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos", han indicado el titular de Exteriores checo.

Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, alegando que planeaba participar en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y derrocar al Gobierno.

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez informó de la puesta en libertad de 116 presos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, unas cifras que las organizaciones civiles reducen ostensiblemente. En el caso de la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, contabilizan 76 "presos políticos" liberados, mientras que el último balance de Foro Penal eleva a 84 las excarcelaciones desde la pasada semana.