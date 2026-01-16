Presidenta de Venezuela pide inversión extranjera

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, utilizó el jueves su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera estatal a una mayor inversión extranjera, tras la promesa del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump de tomar el control de las ventas de crudo venezolano.

Por primera vez, Rodríguez presentó una visión para la nueva realidad política de Venezuela, una que desafía las creencias más arraigadas de su gobierno, menos de dos semanas después de que Estados Unidos capturara al expresidente Nicolás Maduro.

una nueva política

Bajo presión de Washington para cooperar con sus planes de reestructuración de la sancionada industria petrolera venezolana, declaró que se “forma una nueva política en Venezuela”, e instó a los diplomáticos de la nación a informar a los inversores extranjeros al respecto.

El gobierno de Trump ha dicho que planea controlar los futuros ingresos petroleros para asegurar que beneficien al pueblo venezolano. El jueves, Rodríguez describió cómo el dinero proveniente de las ventas del crudo fluiría al presupuesto nacional para fortalecer los servicios de salud afectados por la crisis y la infraestructura deteriorada, gran parte de la cual fue construida durante el gobierno de Hugo Chávez —el predecesor de Maduro— y descuidada en los últimos años.

Aunque Rodríguez criticó la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y se refirió a una “mancha en nuestras relaciones”, también promovió la reanudación de los lazos diplomáticos entre los históricos adversarios. Su discurso conciso de 44 minutos, y su tono en gran medida conciliador, marcaron un contraste drástico con las frecuentes y prolongadas diatribas de sus predecesores contra el imperialismo estadounidense.

La víspera se reunió con los medios y en 4 minutos les dijo que su gobierno continuaría liberando a los prisioneros detenidos en el de Maduro.

“No le tengamos miedo a la diplomacia”, expresó Rodríguez.

Pero también parecía intentar mantener un delicado equilibrio. Un retrato de Maduro y su esposa estaba al lado de Rodríguez mientras hablaba. Se presentó como defensora de los intereses nacionales y la soberanía de Venezuela, incluso cuando el país se acerca a Estados Unidos.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, expresó. “Será de pie… nunca arrastrándome”.

Habló mientras la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunía con Trump en la Casa Blanca, luego de ser excluida de la intervención militar estadounidense y las subsiguientes conversaciones sobre el destino político de Venezuela.

Machado, cuyo partido Vente Venezuela es ampliamente considerado el triunfador de las elecciones de 2024 a pesar de los alegatos de Maduro de que él ganó, indicó que le entregó a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz “como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.

Después conversar con Trump a puerta cerrada, saludó a docenas de seguidores que la aclamaban cerca de las puertas, deteniéndose a abrazar a muchos de ellos.

Les dijo que podían contar con Trump, ante lo cual algunos corearon brevemente “Gracias Trump”.

Machado no dio detalles sobre lo que quiso decir. Su papel en la escena política de Venezuela sigue siendo incierto, ya que, de hecho, al gobierno de Rodríguez no se le está exigiendo que convoque a elecciones en el futuro previsible.

Esto se debe a que cuando el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela le otorgó a Rodríguez poderes presidenciales de manera interina, citó una disposición de la Constitución que le permite al vicepresidente asumir el cargo por un período renovable de 90 días.

La reunión de Machado con Trump no recibió cobertura noticiosa en Venezuela. La televisión estatal sigue emitiendo un flujo constante de imágenes progubernamentales, incluidas las frecuentes marchas orquestadas por el Estado, en las que multitudes de empleados públicos corean consignas progubernamentales para exigir la liberación y el regreso de Maduro.