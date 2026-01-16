España motiva a Delcy Rodríguez a ir "hasta el final" en la liberación de los presos políticos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha animado a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a ir "hasta el final" en la liberación de todos los presos políticos tras las primeras excarcelaciones, que han incluido a nueve españoles.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Albares ha reiterado que las liberaciones --84 desde el 8 de enero según la organización venezolana Foro Penal-- constituyen "un paso positivo por parte de la nueva presidenta encargada en esta nueva etapa que se ha abierto en Venezuela" tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue capturado el presidente, Nicolás Maduro.

"Yo espero que se den más pasos y que todos los presos políticos salgan en libertad, ese será un muy buen signo", ha valorado el jefe de la diplomacia. "Nosotros animamos a la presidenta encargada en esta nueva etapa a ir hasta el final de este proceso", ha añadido, subrayando que tanto España como la UE tienen que "acompañar ese proceso en favor de los venezolanos".

Como ya hiciera el jueves durante su comparecencia en el Congreso, Albares ha subrayado que no ha sido el Gobierno español quien ha puesto a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela. Está ahí, ha dicho, "por una acción unilateral militar de Estados Unidos y porque la Constitución venezolana lo que dice es que cuando el presidente queda imposibilitado por cualquier causa pues que es la vicepresidenta" la que le sucede.

Por otra parte, respecto a la liberación de presos españoles, ha afirmado que el Gobierno no tiene indicaciones de que puedan ser más los excarcelados --inicialmente había en torno a una veintena, todos con doble nacionalidad salvo los cuatro españoles ya liberados-- y ha confirmado que de los nueve que han salido de prisión, solo tres han optado por permanecer en Venezuela.

LA REUNIÓN DE TRUMP CON MACHADO FUE DE "CORTESÍA"

En cuanto a los que se han trasladado a España, ha insistido que es "tajantemente falso" e incluso "injurioso" que se haya dicho que el Gobierno no les permite hablar con la prensa. "Todo español es libre de hablar, decir, viajar, moverse como quiera", ha defendido.

Por último, preguntado por el gesto que habría tenido la líder opositora Maria Corina Machado de hacer entrega de su Nobel de la Paz a Trump en el encuentro que mantuvieron este jueves en la Casa Blanca, Albares ha dicho no tener "nada que comentar". Según ha dicho, por lo que ha podido ver fue "una reunión de cortesía" que giró en torno al Nobel.