España cierra el 2025 con un total de 6.335 trasplantes, un 2% menos que el año pasado

España ha registrado 6.335 trasplantes en 2025, lo que supone el segundo mejor dato histórico del país, solo un 2 por ciento inferior al récord que se batió el año anterior, cuando se alcanzaron 6.464 intervenciones, según se desprende del informe de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

"España nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa y nos sentimos orgullosos. En poco más de una década la actividad de donación y de trasplante se ha incrementado en un 50 por ciento. Hablamos de cifras y de lo que no son cifras, porque detrás de cada una de las cifras hay una vida, hay una persona, hay una familia", ha destacado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los datos.

García ha subrayado que el programa de donación y trasplante español es "difícilmente igualable" por la mayoría de los países del mundo y refleja la capacidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para coordinarse, innovar y cuidar. Asimismo, ha puesto en valor a los profesionales que trabajan para hacer posible estos procedimientos y a las familias que permiten, en el peor momento de sus vidas, que otras personas puedan seguir viviendo.