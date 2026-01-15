Embajador de Estados Unidos dice que trabaja para que uruguayos ingresen sin visa

El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, aseguró este jueves que está trabajando para lograr que los uruguayos puedan ingresar al país norteamericano sin la necesidad de tramitar una visa.

Así lo indicó en una conferencia de prensa que dio junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, luego de que ambos mantuvieran una reunión en la residencia presidencial de Montevideo.

Dicho encuentro se llevó a cabo apenas un día después de que el Gobierno de Estados Unidos suspendiera la emisión de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos.

Los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Sobre estos últimos, Rinaldi dijo que está "empujando" para conseguir que los uruguayos no deban tramitarlos para viajar al país norteamericano.

De todas formas, resaltó que la decisión tomada por el Gobierno estadounidense no afecta a los turistas ni afecta a los negocios.

Sobre lo recientemente ocurrido, dijo: "Habrán sentido la noticia de las visas. Estamos trabajando muy fuerte en eso. Ya mandamos muchos mensajes a Estados Unidos, a la Casa Blanca. En este momento no puedo dar mucha información porque estamos trabajando en eso".

Igualmente, reiteró que está llevando a cabo gestiones para que Uruguay sea retirado de la lista y negó que el vínculo político tenga algo que ver con la decisión.

Orsi, por su parte, apuntó que la decisión de Estados Unidos fue el primer tema que se tocó en una reunión que se había pactado varios días atrás y de la que también participaron algunos ministros.

"El tema de las visas era un tema presente, pero era uno de los tantos que hoy tuvimos sobre la mesa", enfatizó el mandatario, quien detalló que otros fueron migración, interés comercial, posibilidad de intercambio, tecnología, seguridad y coyuntura internacional.