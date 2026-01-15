Donald Trump mantiene a EE.UU. y al mundo en vilo

Apenas van dos semanas del nuevo año, y el presidente Donald Trump ya reclamó el control de Venezuela, intensificó las amenazas para apoderarse de Groenlandia y ha inundado las calles de Estados Unidos con agentes de inmigración enmascarados.

Y eso sin contar una investigación criminal sin precedentes en la Reserva Federal, un pilar de la economía nacional que Trump quiere someter a su voluntad.

Incluso para un presidente que prospera en el caos, Trump está generando un nivel asombroso de agitación mientras los votantes se preparan para emitir su veredicto sobre su liderazgo en las elecciones intermedias en noviembre que determinarán el control del Congreso.

Cada decisión conlleva riesgos tremendos, desde la posibilidad de un atolladero en el extranjero hasta socavar el sistema financiero del país, pero Trump ha avanzado con una ferocidad que ha sacudido incluso a algunos de sus aliados republicanos.

“La presidencia se ha descontrolado”, afirmó la historiadora Joanne B. Freeman, profesora de la Universidad de Yale. Es algo “que no hemos visto de esta manera antes”, agregó.

Trump no parece desanimado por las posibles repercusiones. Aunque no siempre cumple sus amenazas, parece decidido a redoblar y triplicar sus apuestas siempre que sea posible.

“Ahora mismo me siento bastante bien”, dijo Trump el martes en Detroit. Su discurso fue ostensiblemente organizado para volver a centrar la atención en la economía, que el presidente afirmó está en auge a pesar de las persistentes preocupaciones sobre los precios más altos.

Sin embargo, no pudo resistirse a arremeter contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ha resistido la presión de Trump para bajar las tasas de interés.

“Ese idiota se irá pronto”, dijo Trump.

¿La investigación a la Fed va demasiado lejos?

Los líderes republicanos se han unido abrumadoramente detrás de Trump a lo largo de su turbulento segundo mandato. Pero comenzaron a aparecer nuevas grietas esta semana inmediatamente después de que Powell reveló el domingo que la Reserva Federal enfrentaba una investigación criminal por el testimonio de Powell acerca de las renovaciones del edificio del banco central estadounidense.

En el último año, el Departamento de Justicia ya ha buscado cargos criminales contra el exdirector del FBI James Comey; la fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James, y el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, entre otros adversarios de Trump.

Pero ir tras Powell, quien ayuda a establecer la política monetaria del país, pareció ser un paso demasiado lejos para algunos conservadores. La presentadora de Fox Business, Maria Bartiromo, una feroz defensora de Trump, fue inusualmente crítica.

“Simplemente parece que la mayoría en Wall Street no quiere ver este tipo de pelea”, dijo durante su programa del lunes. “El presidente tiene muy buenos puntos, ciertamente. Pero Wall Street no quiere ver este tipo de investigación”.

La Fed juega un papel clave en la economía al calibrar las tasas de interés, que Trump insiste deberían ser más bajas. Sin embargo, reducir la independencia de la institución podría resultar contraproducente y hacer que los costos de los préstamos aumenten en su lugar.

Trump lleva la política exterior de “Primero EEUU” a una nueva dirección

Al mismo tiempo, Trump ha decidido expandir el papel de Estados Unidos en complicados enredos extranjeros, un aparente alejamiento de la política exterior de “Primero EEUU” que prometió en la campaña electoral.

Ningún movimiento fue más significativo que la operación militar estadounidense a principios de este mes para sacar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa de su país. En los meses previos al ataque, Trump insistió frecuentemente en que estaba apuntando a Maduro por su papel en el narcotráfico. Rápidamente ha cambiado a retratar el movimiento como una oportunidad económica para Estados Unidos.

Trump ha dicho que Estados Unidos comenzará a controlar la venta de parte del petróleo venezolano, y declaró que la nación sudamericana será dirigida desde Washington. Incluso publicó un meme declarándose a sí mismo el “presidente en funciones de Venezuela”.

Trump también ha amenazado al liderazgo de Cuba e Irán, mientras insiste en que Estados Unidos controlará Groenlandia “de una forma u otra”, una posición que ha suscitado preguntas sobre las relaciones de Estados Unidos con los aliados europeos. Groenlandia pertenece a Dinamarca, un miembro de la OTAN.

“La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS”, escribió Trump en las redes sociales el miércoles por la mañana. “Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Las redadas migratorias siembran el caos

Mientras tanto, la batida migratoria de Trump continúa provocando enfrentamientos en las ciudades estadounidenses. Algunas redadas han sido mortales, como cuando en Minneapolis un agente federal disparó contra Renee Good, una mujer de 37 años, con tres hijos.

Autoridades federales han dicho que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actuó en defensa propia, acusando a Good de intentar atropellarlo con su coche. Pero esa explicación ha sido ampliamente disputada por funcionarios locales y otros basándose en videos que circulan en internet.

El incidente ocurrió después de que Trump envió 2,000 agentes de inmigración a Minnesota, respondiendo a informes de fraude que involucran a la comunidad somalí en el estado.

El martes, Trump dijo que el objetivo de la administración eran “miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados, personas peligrosas de instituciones mentales extranjeras y manicomios, y otros criminales mortales demasiado peligrosos para siquiera mencionar”.

Las acciones de la administración Trump han creado “caos, confusión e incertidumbre”, dijo el alcalde de Cleveland, Justin Bibb, quien lidera la Asociación de Alcaldes Demócratas.

“Hay mucha incertidumbre en mi ciudad en este momento. Las redadas del ICE en Minneapolis realmente han conmocionado la conciencia de muchos de mis residentes, y estamos tratando de hacer todo lo posible para calmar esas preocupaciones y apaciguar esos miedos”, dijo Bibb. “Pero la gente no siente que el mundo esté mejorando. La gente no siente que la economía esté mejorando”.

Las elecciones intermedias son una prueba política

Los votantes de todo el país tendrán su próxima oportunidad de opinar sobre el liderazgo de Trump en las urnas este noviembre, cuando los republicanos esperan retener el control del Congreso durante los últimos dos años de su presidencia.

Los funcionarios demócratas en campaña en Washington se centran en gran medida en la economía en sus primeros mensajes políticos. La mayoría de los votantes mantienen una visión decididamente negativa sobre el tema, a pesar de la evaluación optimista de Trump esta semana.

Solo el 37% de los adultos en Estados Unidos aprueba cómo el presidente está manejando la economía, según una encuesta de enero de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Su aprobación económica, que anteriormente era un punto fuerte, ha sido baja a lo largo de su segundo mandato.

“La visita de Donald Trump a Michigan pone un foco deslumbrante y poco halagador sobre cómo él y los republicanos de la Cámara de Representantes han fallado en abordar la crisis de asequibilidad”, dijo la legisladora Suzan DelBene, quien lidera el brazo de campaña demócrata en la Cámara de Representantes.

Pero algunos activistas están frustrados porque el liderazgo de su partido no se está enfocando más en las tomas de poder sin precedentes de Trump.

Ezra Levin, cofundador del grupo de protesta progresista Indivisible, prevé que las acciones de Trump empeorarán a medida que su segundo y último mandato se acerque a su conclusión.

“A finales del año pasado, las personas que pensaban que iba a dar pena y llegaría cojeando a una derrota en las elecciones intermedias, tienen en este momento un marco de entendimiento que está drásticamente desactualizado”, dijo Levin. “Los autoritarios no renuncian al poder voluntariamente. Cuando están debilitados y acorralados, arremeten”.

Trump insiste en que solo está haciendo lo que los votantes lo eligieron para hacer, y sus aliados en Washington siguen abrumadoramente unidos detrás de él.

La portavoz del Comité Nacional Republicano, Kiersten Pels, asegura que los votantes recompensarán al partido este año.

“Los votantes eligieron al presidente Trump para poner las vidas de los estadounidenses primero, y eso es exactamente lo que está haciendo”, dijo. “El presidente Trump está haciendo nuestro país más seguro, y el pueblo estadounidense lo recordará en noviembre”.