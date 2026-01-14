En Venezuela: excarcelan a periodistas y a estadounidenses bajo presiones de Trump

Venezuela liberó a periodistas este miércoles en una nueva tanda de las excarcelaciones prometidas por el gobierno interino, en un proceso que avanza a cuentagotas bajo presión de Estados Unidos.

Estas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 17 liberaciones hasta las 17H30 GMT, entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Nicolás Maduro en un bombardeo en Caracas ordenado por Donald Trump, anunció hace casi una semana el comienzo de este proceso de excarcelaciones de presos políticos.

Oenegés estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1,000 presos políticos. Y van 70 liberaciones, incluidos los profesionales de la comunicación, según un conteo de la AFP que incluye datos de oenegés y partidos políticos de oposición.

El gobierno informó esta semana que salieron de prisión 116 detenidos y el jefe del Parlamento asomó que van 400, aunque incluyó cifras de diciembre.

Delcy Rodríguez tiene previsto un encuentro con la prensa este miércoles.

"Paz" y "reconciliación"

Las autoridades evitan liberaciones directamente en los penales, donde decenas de familiares se agolparon desde el 8 de enero con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos.

Los detenidos son trasladados desde los centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.

Carreño fue liberado por ejemplo en un centro comercial. Otros dirigentes, como el excandidato presidencial Enrique Márquez, fueron llevados en una patrulla de los servicios de inteligencia a su casa.

"Con las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros, que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación", dijo Carreño en un video de Luis López, otro periodista liberado, difundido por la prensa local.

"Aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso", añadió. "No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos".

Carreño estuvo entre las más de 2,000 personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal de noticias Globovisión.

Estaba recluido en la cárcel del Rodeo I, a las afueras de Caracas, y precisó que fue informado de su excarcelación de madrugada.

Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo". Y fue excarcelado en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos en camino a las elecciones presidenciales.

El caso de Carreño, en su momento, fue cuestionado por una misión de expertos de Naciones Unidas, organismo que denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la represión de protestas.

"Justicia por mi hijo"

Entre los liberados está Nicmer Evans, analista político y director del medio Punto de Corte, quien ya estuvo preso en 2020 por 51 días.

Washington informó el martes de noche que Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, sin precisar un número: solo dijo que fue más de uno.

"Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

La administración Trump ya antes consiguió la liberación de estadounidenses, en un canje que involucró a migrantes venezolanos detenidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador.

Un grupo de familiares de los 200 muertos en las protestas de 2017 en Venezuela criticaron este miércoles en Madrid la "lentitud" de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron agilizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Maduro.

"Hoy, después de ocho años, voy a seguir gritando y exigiendo justicia por mi hijo (...) Pedimos celeridad", aseveró Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, un joven de 17 años que resultó muerto en los disturbios en Caracas en junio de 2017.