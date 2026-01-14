Trump afirma que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes tras sus amenazas a Teherán, después de que la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) haya cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos por las protestas en el país.

"Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", ha señalado el presidente en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "averiguarán" si estas informaciones son ciertas.

El magnate republicano ha expresado además que estarían "muy molestos" si esto resultara no ser verdad. La ONG kurdo-iraní Hengaw informó esta misma semana de que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrentaba este mismo miércoles a su ejecución.

El jefe de Estado ha indicado que lo que le han trasladado es que "la gente les estaba disparando con armas de fuego y ellos respondían a los disparos", en referencia a las fuerzas de seguridad iraníes, en línea con lo argumentado por Teherán, que argumenta que "elementos terroristas" se infiltraron en las protestas para forzar una intervención estadounidense.

El vicepresidente estadounidense JD Vance presidió en la víspera una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que no estuvo presente el magnate para abordar las distintas opciones sobre la situación en Irán, incluyendo un posible ataque militar.

En los últimos días, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de todos los países "que mantengan relaciones comerciales" con Irán y canceló todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese la represión de las protestas.