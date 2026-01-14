Recortes en el metaverso provoca cierre en estudios de videojuegos de realidad virtual

Meta ha cerrado tres estudios de desarrollo de realidad virtual como parte de los recortes que ha hecho en el área dedicada al metaverso, con los que pretende centrarse en dispositivos como las gafas inteligentes.

Empleados de Twisted Pixel han informado a través de las redes sociales del cierre del estudio, responsable de juegos como Path of the Warrior y Marvel's Deadpool VR. También han afirmado que Sanzaru Games, creadora de la saga Asgard's Wrath, ha corrido la misma suerte.

Los cierres también afectan a un tercer estudio, Armature, como informa Bloomberg, mientras que la aplicación de fitness VR fitness Supernatural ya no tendrá nuevas actualizaciones, según han comunicado en una publicación en Facebook.

Estas decisiones se enmarcan en los recortes que la compañía tecnológica a hecho en la división encargada del metaverso, Reality Labs, en la que ha despedido a más de mil empleados, en torno al 10 por ciento de su plantilla, compuesta por unos 15,000 trabajadores.

Con estos recortes, Meta pretende centrar sus esfuerzos en los dispositivos móviles y la inteligencia artificial, lo que supondrá también recortes en la inversión en realidad virtual, como se recoge en una publicación interna firmada por el director de Tecnología, Andrew Bosworth, a la que ha tenido acceso Bloomberg.

Reality Labs se encarga desde 2020 de la investigación y el desarrollo de los productos en torno a las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, incluidos los visores Quest, aunque a mediados de 2024 reorganizó esta división para separar los 'wearables', las gafas inteligentes que desarrolla junto con EssilorLuxottica.

El metaverso fue la gran apuesta de Meta cuando renombró la compañía en 2020. Se trata de un entorno inmersivo en 3D compartido por múltiples usuarios, en el que se puede interactuar a través de una interpretación digital de nuestra imagen física, conocida como avatar.

Aparte de los visores Quest, también cuenta con un amplio catálogo de videojuegos y aplicaciones, y una plataforma virtual, Meta Horizon, con el que avanza en la creación del metaverso. Sin embargo, las inversiones en Reality Labs no han generado todavía ingresos significativos y las pérdidas se estiman en más de 70,000 millones de dólares desde 2021, según el medio citado.

Por el contrario, la compañía ha visto el éxito de las gafas inteligentes, de las que ya han lanzado varios modelos y ha solicitado duplicar la capacidad de producción para finales de 2026.