Pinterest anuncia sus colores tendencia para el año: del celeste fresco al coral intenso

La red social indica que las personas "buscan colores que tengan utilidad emocional; tonos que les ayuden a mantenerse enraizados en medio del caos, pero con optimismo hacia el futuro"

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFENueva York,

Pinterest anunció este miércoles que los colores "celeste fresco, jade, ciruela de noche, wasabi y coral intenso" son la selección anual de "colores en tendencia".

“Durante mucho tiempo, la opción más segura fue mantener todo discreto y neutro. Ahora la gente quiere más”, anota Xanthe Wells, vicepresidenta global de creatividad en Pinterest, en un comunicado.

La red social indica que las personas "buscan colores que tengan utilidad emocional; tonos que les ayuden a mantenerse enraizados en medio del caos, pero con optimismo hacia el futuro".

Con respecto a la metodología, Pinterest ha llegado a estos datos tras analizar "miles de millones de búsquedas y guardados de los 600 millones usuarios para identificar qué colores están ganando fuerza a nivel global".

"Nuestros modelos avanzados de lenguaje visual decodifican esa información a gran escala, analizando no solo los colores individuales, sino también cómo aparecen juntos en distintas categorías", indica la empresa.

