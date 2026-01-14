Pinterest anuncia sus colores tendencia para el año: del celeste fresco al coral intenso

Pinterest anunció este miércoles que los colores "celeste fresco, jade, ciruela de noche, wasabi y coral intenso" son la selección anual de "colores en tendencia".

“Durante mucho tiempo, la opción más segura fue mantener todo discreto y neutro. Ahora la gente quiere más”, anota Xanthe Wells, vicepresidenta global de creatividad en Pinterest, en un comunicado.

La red social indica que las personas "buscan colores que tengan utilidad emocional; tonos que les ayuden a mantenerse enraizados en medio del caos, pero con optimismo hacia el futuro".

Con respecto a la metodología, Pinterest ha llegado a estos datos tras analizar "miles de millones de búsquedas y guardados de los 600 millones usuarios para identificar qué colores están ganando fuerza a nivel global".

"Nuestros modelos avanzados de lenguaje visual decodifican esa información a gran escala, analizando no solo los colores individuales, sino también cómo aparecen juntos en distintas categorías", indica la empresa.