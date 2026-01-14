Disfrazaron un avión como una nave civil

El avión que el ejército de Estados Unidos usó para atacar un barco que presuntamente transportaba drogas frente a la costa de Venezuela el otoño pasado fue pintado para parecer una aeronave civil, una medida que parece contravenir el manual del Pentágono sobre las leyes de la guerra.

El avión, que forma parte de una flota secreta que Estados Unidos utiliza en operaciones de vigilancia, también llevaba municiones en el fuselaje, y no en su parte inferior, lo que plantea preguntas sobre hasta qué punto la operación fue camuflada de maneras que transgreden el protocolo militar.

Los detalles sobre la apariencia del avión, de los que The New York Times informó por primera vez el lunes, fueron confirmados por dos personas familiarizadas con la situación que declararon bajo condición de anonimato para hablar de un asunto sensible.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó en un comunicado que “el ejército de Estados Unidos utiliza una amplia gama de aeronaves estándar y no estándar, dependiendo de los requisitos de la misión”.

Los nuevos detalles surgen después de la campaña de presión del gobierno del presidente Donald Trump sobre Venezuela, que comenzó con la acumulación de recursos militares en América Latina y el ataque a una serie de barcos presuntamente dedicados al contrabando de drogas, en los que murieron al menos a 115 personas, y culminó este mes con una sorprendente incursión en la que se capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. Él y su esposa fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas.

Alarmado por estas acciones, el Senado de Estados Unidos se prepara para votar esta semana sobre una resolución de poderes de guerra que prohibiría ejercer más acciones militares en Venezuela sin la autorización de los legisladores.

Trump intenta disuadir a los republicanos de la resolución de poderes de guerra

El presidente Donald Trump se ha mostrado tan indignado por el posible rechazo del Senado a su autoridad de poderes de guerra que ha llamado agresivamente a varios senadores republicanos que se unieron la semana pasada a los demócratas para votar a favor de avanzar con la resolución. Se espera una votación final para el miércoles.

“Estaba muy, muy emocionado”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien no votó a favor de la resolución. Describió a Trump como “animado” sobre el tema cuando hablaron antes de la votación de la semana pasada.

Al justificar los ataques a los barcos desde septiembre, el gobierno de Trump ha argumentado que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los carteles del narcotráfico en la región y que quienes operan los barcos son combatientes ilegales.

Las directrices militares de Estados Unidos prohíben disfrazarse de civil

Sin embargo, las directrices militares de Estados Unidos sobre las leyes de la guerra prohíben que los efectivos se hagan pasar por civiles mientras participan en combate. La práctica se conoce legalmente como “perfidia”.

En el manual del Departamento de Defensa, que tiene más de 1,000 páginas, se señala específicamente que “fingir ser civil y luego atacar” es un ejemplo de la práctica. Un manual de la Fuerza Aérea dice que la práctica está prohibida porque significa que el enemigo “no tomaría precauciones que, de otro modo, serían necesarias”.

En el manual de la Marina se explica que “atacar a las fuerzas enemigas mientras se hace pasar por civil pone en peligro a todos los civiles”, y los marineros deben usar la fuerza ofensiva “dentro de los límites del honor militar, particularmente sin recurrir a la perfidia”.

Wilson dijo que cada aeronave pasa por un “riguroso proceso de adquisición para garantizar que cumpla con la ley nacional, las políticas y regulaciones del departamento, y los estándares internacionales aplicables, incluidas las leyes de conflicto armado”.

El avión que fue pintado como una aeronave civil fue utilizado en un ataque el 2 de septiembre, el primero de lo que se convertiría en una campaña de varios meses de mortales ataques militares de Estados Unidos a barcos que, presuntamente, transportaban drogas, con ramificaciones políticas y de política para el gobierno de Trump.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios han sido convocados por el Congreso para que respondan preguntas e inquietudes sobre las acciones, particularmente la primera, porque tuvo que ver con un ataque de seguimiento que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del barco alcanzado en el ataque inicial.

Expertos legales han afirmado que el ataque de seguimiento pudo haber sido ilegal porque atacar a marineros náufragos se considera una contravención a las leyes de la guerra. Algunos legisladores han pedido al Pentágono que haga público el video sin editar de la operación, a lo cual Hegseth se ha negado.

El 1 de diciembre, en una reunión del gabinete de Trump, Hegseth dijo que “vio ese primer ataque en vivo” pero que se fue antes del ataque de seguimiento.

Comparten con legisladores la justificación legal para el derrocamiento de Maduro

El martes, los senadores pudieron revisar, en un entorno clasificado, la opinión legal aún no divulgada de la Casa Blanca sobre el uso del ejército para derrocar a Maduro. Fue descrito como un documento extenso que detalla la justificación del gobierno de Trump.

Al salir de la instalación clasificada en el Capitolio, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, que se ha opuesto durante mucho tiempo a las campañas militares de Estados Unidos en el extranjero, dijo que ninguna de las justificaciones legales debería mantenerse en secreto.

“Los argumentos legales y constitucionales deberían ser públicos, y es terrible que cualquiera de ellos se mantenga en secreto porque los argumentos no son muy buenos”, dijo.

El senador demócrata de Vermont, Peter Welch, dijo que no confía en la legalidad de la operación en Venezuela y, en particular, en los planes de Trump para “gobernar” el país sudamericano. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el control derivaría de hacer cumplir una cuarentena sobre los petroleros sancionados vinculados a Venezuela mientras Estados Unidos afirma el poder sobre el petróleo del país.

“Hay una pregunta en curso sobre si el ejército puede usarse para llevar a una persona ante la justicia”, dijo Welch, calificando a Maduro como “un tipo realmente malo”.

En la justificación legal se abordó la acción militar “pero no la realidad actual de que el presidente afirma que estaremos allí durante años y que gobernamos Venezuela”, dijo Welch.