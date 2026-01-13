Siete muertos y un desaparecido tras choque de dos embarcaciones en el Pacífico colombiano

Al menos siete personas murieron, una permanece desaparecida y otra resultó herida tras la colisión de dos embarcaciones ocurrida el pasado fin de semana en una zona rural del municipio de Tumaco, en el Pacífico colombiano, lamentó este martes la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

"Expreso mis más sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias de las siete personas que perdieron la vida tras el choque de dos lanchas ocurrido en zona rural Tumaco", escribió la vicepresidenta en una publicación en X.

En su mensaje, Márquez solicitó a las autoridades locales y departamentales, así como a la Armada de Colombia, "prestar todo el apoyo y acompañamiento necesario a los afectados".

El accidente ocurrió en aguas del océano Pacífico, a la altura de la desembocadura de los ríos Chajal y Mejicano, donde, según información preliminar de las autoridades locales, dos embarcaciones colisionaron en horas de la noche del pasado domingo.

La Alcaldía Distrital de Tumaco informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del accidente se activaron los protocolos de emergencia y se mantiene articulación con las autoridades competentes para las labores de búsqueda, rescate, atención humanitaria y los procedimientos legales correspondientes.